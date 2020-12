Les célébrités rendent nos vies heureuses et font de nous de meilleures personnes avec leurs œuvres. Cependant, dans certains cas, l’amour et l’affection deviennent une obsession. Ces célébrités sont parties trop tôt à cause de leurs fans.

John Lennon

Le mythique Beatle est décédé le soir du 7 décembre 1980, de retour d’un studio d’enregistrement new-yorkais en compagnie de sa femme, l’artiste japonaise Yoko Ono. Un fanatique obsessionnel nommé Mark Chapman lui a tiré dessus cinq fois à l’extérieur de l’immeuble Dakota, où Lennon vivait avec sa famille.

Le matin du même jour, Chapman, un employé de l’hôpital de 25 ans, a reçu l’autographe du légendaire musicien.

Sur les cinq coups de feu, un blessé John au poumon droit et un autre a causé une hémorragie dans une artère du cœur. Il a perdu jusqu’à 80% de son volume sanguin et a été déclaré mort à son arrivée au centre hospitalier St. Luke’s-Roosevelt.

Quant à Chapman – qui s’est rendu à New York notamment pour assassiner Lennon et ainsi entrer dans l’histoire -, il a été condamné à la réclusion à perpétuité et est actuellement incarcéré au centre correctionnel de Wende à Alden.

«Je l’ai tué parce qu’il était très, très, très célèbre et c’est la seule raison. Je cherchais ma gloire personnelle… Très égoïste », a déclaré Chapman lors d’une comparution devant les juges du centre correctionnel.

Il a lui-même décrit le meurtre comme «un acte ignoble».

Selena Quintanilla

La reine du Tex-mex Selena Quintanilla n’avait que 23 ans et était au sommet de sa carrière quand la présidente de son fan club, Yolanda Saldívar, a mis fin à ses jours le 31 mars 1995.

Ancienne infirmière, Saldívar était également administratrice de plusieurs entreprises de Selena, dont un salon de beauté et plusieurs magasins de vêtements où la chanteuse vendait ses propres créations. Après quatre ans de collaboration, l’interprète a découvert que la femme volait de l’argent et il l’a rencontrée dans un motel au Texas. La vive dispute a rapidement conduit Saldívar à tuer Selena.

La femme – qui a appelé Quintanilla «fille» – a été reconnue coupable du meurtre et condamné à la réclusion à perpétuité. Cependant, après plus de 25 ans après la tragédie, la femme n’a pas voulu en prendre la responsabilité. Il a déclaré à plusieurs reprises que ce n’était rien de plus qu’un accident. Selon elle, Selena a ouvert la porte et quand elle lui a dit de la fermer, l’arme a «sauté».

Christina Grimmie

Le 10 juin 2016, la célèbre youtubeuse et chanteuse Christina Grimmie, qui est devenue célèbre après être devenue l’un des finalistes du concours musical The Voice, est décédée après se faire tirer dessus après une représentation à Orlando, en Floride.

La tragédie s’est produite dans la salle de concert Plaza Live. Un inconnu s’est approché de la chanteuse lors de la séance de signature et lui a tiré dessus, après quoi il s’est suicidé aux yeux de plus d’une centaine de fans de l’artiste.

Plus tard, il a été identifié par la police comme étant Kevin James Loibl. Il s’est rendu à Orlando armé de deux pistolets et d’un couteau. Grimmir a été admise dans un hôpital local, mais les médecins n’ont pas réussi à lui sauver la vie.

Rebecca Schaefer

Cette actrice américaine, célèbre pour avoir joué Patti dans la série télévisée My Sister Sam, avait été harcelé pendant trois ans par un fanatique malade mentalement nommé Robert John Bardo. Le fan a écrit plusieurs lettres à Schaefer et s’est même rendu deux fois à Los Angeles pour la voir en personne, mais s’est vu refuser l’accès à l’ensemble par les agents de sécurité de CBS.

En 1989, l’homme a vu le film Scènes de la lutte de classe à Beverly Hills, où l’actrice est apparue au lit avec un autre protagoniste. Après cela, il a décidé de la punir d’être “une autre pute hollywoodienne”. Armé d’une arme à feu, il s’est rendu pour la troisième fois à Los Angeles et s’est rendu à l’appartement de Schaeffer, mais Schaeffer lui a demandé de ne pas rentrer chez lui. Une heure plus tard, Bardo est revenu et lui a tiré dessus à bout portant.

L’homme a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il faut se rappeler que Schaeffer était également considérée pour le rôle de Vivian dans le film mythique Pretty Woman, mais avec sa mort, le rôle est tombé à Julia Roberts.

Dimebag darrell

Le 8 décembre 2004, le co-fondateur et ex-guitariste du groupe de heavy metal Pantera, Dimebag Darrel, était abattu en plein concert de son groupe Damageplan à Columbus, Ohio, sous les yeux du public.

Cette nuit-là, tout semblait normal, mais peu de temps après le début de l’événement, un fan identifié comme Nathan Gale, 38 ans, est entré dans le club avec une arme à feu. L’homme réussi à monter sur scène seulement pour tirer sur Darrell six fois. Plus tard, il a tué trois autres personnes et en a blessé trois autres. Il a tiré un total de 15 coups de feu.

Gale, un schizophrène paranoïaque, était un fan de Pantera et il était convaincu que Dimebag Darrell avait volé les paroles de la chanson, bien qu’ils soient en fait de Pantera. De plus, il a blâmé Darrell et son frère pour la séparation du groupe. Plus tard, l’attaquant a été tué par l’un des policiers d’un seul coup de fusil de chasse.

Après la fusillade, la police a trouvé plusieurs notes dans l’appartement de l’attaquant. «Je vais prendre votre vie et la faire mienne. C’est ma vie, je suis partie », vous pourriez lire l’une d’elles.

Source: Spoutnik