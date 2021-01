Les fans de Blue Bloods ont écouté le premier épisode de 2021 vendredi soir, aidant CBS à conserver sa domination dans les audiences en direct. Le drame policier de longue date et ses frères du vendredi soir, Magnum PI et MacGyver, ont tous gagné un nombre d’audience plus élevé que leurs épisodes précédents. Le dernier épisode de Blue Bloods, “Redemption”, comportait quatre scénarios comme d’habitude, et comprenait une performance d’invité du gagnant de Tony Ali Stoker.

MacGyver a ouvert le programme du vendredi soir de CBS avec 5,1 millions de téléspectateurs, ce qui était en hausse par rapport à son nouvel épisode précédent. L’émission a obtenu une note de 0,5 18-49, ce qui était plat, note TVLine. Magnum PI a attiré 5,7 millions de téléspectateurs à son retour de vacances. Blue Bloods avait 6,4 millions de téléspectateurs, de loin le plus grand nombre de téléspectateurs pour toute nouvelle émission sur les réseaux. Magnum et Blue Bloods avaient des notes de 0,6 18 à 49, ce qui était en hausse par rapport à l’épisode précédent.

Ailleurs vendredi, ABC a diffusé un nouveau Shark Tank, qui a attiré 4,4 millions de téléspectateurs et une cote de 0,8 18-49, ce qui en fait l’émission la mieux notée de la nuit. Vendredi soir SmackDown de Fox a attiré 2 millions de téléspectateurs et une note de 0,5, ce qui était stable. À qui appartient-il de toute façon? et Penn & Teller: Fool Us a attiré respectivement 849 000 et 750 000 téléspectateurs pour The CW. Les deux émissions avaient juste une note de 0,1 dans la démographie clé.

Les cotes de Nielsen pour les programmes du vendredi ne donnent qu’un indice sur le nombre de personnes qui ont réellement regardé une émission. Étant donné que de nombreuses personnes enregistrent des émissions pour les regarder à une date ultérieure ou les regarder sur des plateformes de streaming, beaucoup plus de téléspectateurs peuvent avoir regardé les émissions de CBS, par exemple. De nouveaux épisodes de Blue Bloods peuvent être visionnés après leur diffusion sur CBS All Access.

“Redemption” comprenait une histoire dramatique avec Jamie (Will Estes) et Eddie (Vanessa Ray) gagnant une rare opportunité de travailler ensemble sur une affaire. Après que le partenaire de l’agent Flores (Keiyln Durrel Jones) ait été abattu, l’équipe mari et femme a tenté de retrouver le tireur. Malheureusement, lorsqu’ils ont trouvé un suspect correspondant à la description, l’homme était mort. Jamie et Eddie pensaient que Flores aurait pu tuer l’homme par vengeance, mais ils ont découvert plus tard que Flores n’était même pas sur les lieux lorsque son partenaire a été abattu. Cela a effacé Flores de tout acte répréhensible, mais il se sentait toujours coupable.

Ailleurs dans l’heure, Danny (Donnie Wahlberg) et Baez (Marissa Ramirez) ont aidé une femme qui a été violée par une personne qu’elle pensait être son chauffeur d’application de covoiturage. Erin (Bridget Moynahan) a été en conflit pour faire une recommandation de condamnation pour un homme reconnu coupable d’homicide involontaire coupable d’un accident de voiture. Enfin, Frank (Tom Selleck) s’est heurté à la détective Allison Mullaney (Stoker), qui voulait rester en service actif après avoir reçu un prix. Frank n’était pas satisfait de l’idée, mais il a finalement trouvé un compromis avec Allison. Blue Bloods est diffusé les vendredis à 22 h HE sur CBS.