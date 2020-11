F

ootball a salué mardi le retour imminent des supporters de la semaine prochaine, mais les dirigeants ont insisté sur le fait que ce n’était que la première étape vers la reprise du match.

Huit mois après que les fans aient été autorisés pour la dernière fois à organiser des matchs de compétition, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé lundi qu’ils pourraient revenir à partir du 2 décembre dans des zones à faible taux de coronavirus.

Les clubs situés dans les zones de niveau 1, avec le risque le plus faible, seront autorisés jusqu’à 4000 fans, avec jusqu’à 2000 pour ceux de niveau 2, mais aucun fan n’est autorisé dans les zones de niveau 3. Si la capitale est au rang 2, alors 2000 fans pourraient assister au match d’Arsenal en Ligue Europa contre le Rapid Vienne le 3 décembre et au derby du nord de Londres à Tottenham, prévu le 6 décembre.

La Premier League s’est félicitée de l’annonce du gouvernement, mais a averti que les clubs continueraient de subir des pertes jusqu’à ce que le nombre de spectateurs soit autorisé à atteindre «des niveaux plus substantiels». Les “ Big Six ”, en particulier, estiment que les nouvelles mesures ne sont pas rentables, et la Ligue a déclaré qu’elle continuerait à travailler avec le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) et la technologie et l’innovation sportives du gouvernement. Groupe (STIG) pour aider les clubs à «évoluer vers de plus grandes capacités».

STIG explore des mesures pour augmenter le nombre, y compris les passeports de santé numériques, qui permettraient aux fans de prouver qu’ils ont eu un test négatif via une application, et des tests rapides en dehors des terrains.

Les Spurs et Arsenal font partie des clubs qui demandent à être autorisés à tester de nouvelles technologies lors d’événements pilotes prochainement et attendent nerveusement l’annonce des niveaux par le gouvernement jeudi. La Premier League a écrit aux clubs pour les informer que les supporters pourraient ne pas être autorisés à consommer de l’alcool sur le terrain à leur retour, tandis que la Sports Ground Safety Authority a établi un code de conduite pour les supporters, notamment: «Soyez extrêmement prudent lorsque vous criez, chantez ou célébrer.”

Les clubs seront également encouragés à recommander aux supporters de marcher ou de se rendre aux stades à vélo pour éviter les embouteillages, avec des arrivées échelonnées, des questionnaires de santé, des couvertures faciales, des contrôles de température sur les tourniquets, des opérations sans numéraire, une billetterie mains libres et des pièces d’identité avec photo qui devraient tous faire partie de la nouvelle expérience du jour de match.

Rick Parry, président de l’EFL: «Tout va bien, ce n’est que le début»

Le président de l’EFL, Rick Parry, a déclaré que le développement pourrait être «très important» pour les clubs de la Ligue un et deux, mais a admis que cela aurait un impact minimal sur le championnat et la Premier League.

«Au-delà de Noël, [we need] plus de pilotes, beaucoup de travail acharné à venir », a déclaré Parry à l’émission Today de BBC Radio 4. «Tout va bien, ce n’est que le début.»

Parry a également confirmé que l’EFL envisageait de déménager du 1er décembre au lendemain pour permettre aux clubs à court d’argent de commencer à générer des revenus dès que possible. Il a admis que la nouvelle avait pris ses clubs par «surprise» et que tout au long de la Premier League, il y avait également une frustration généralisée à ne pas recevoir d’avertissement du gouvernement, s’étant initialement attendu à ce que les fans reviennent pendant la période de Noël.

Le PDG de Millwall, Steve Kavanagh, a déclaré Sport standard: «Le message est que nous sommes prêts mais par Dieu, c’est complexe et il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre.»

Le directeur général de Millwall, Steve Kavanagh, a déclaré qu’il restait encore de nombreux problèmes à résoudre avant le retour des fans.

Kavanagh a déclaré que les mesures initiales ne rendraient pas Millwall, qui estime une perte de revenus de 9 millions de livres sterling due à la pandémie, financièrement viable, mais a ajouté: «Les lumières sont rallumées. C’est un pas dans la bonne direction, nous nous en félicitons tous, car ne pas avoir de foule a été désespéré pour le football.

La Football Supporters ‘Association (FSA) a insisté sur le fait que les fans pouvaient faire confiance aux règles.

Malcolm Clarke, le président de la FSA, a déclaré au Mail: «Je suis convaincu que les fans feront ce qu’on leur demande. Nous sommes également ravis de sembler avoir éliminé la discrimination contre le football, qui signifiait que vous pouviez regarder un match dans un cinéma mais pas dans les gradins.