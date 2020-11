E

Les clubs de FL ont accepté d’accepter le programme de sauvetage de 50 millions de livres sterling de la Premier League pour les clubs de la Ligue un et deux.

L’offre de la Premier League de 20 millions de livres sterling de subventions et de 30 millions de livres sterling de prêts sans intérêt pour les clubs de la Ligue 1 et de la Ligue a été initialement rejetée.

Il y avait un sentiment parmi les clubs qu’accepter un tel accord se révélerait être un facteur de division car cela exclurait les clubs de championnat.

Mais, à la suite de discussions positives tout au long du championnat, de la Ligue un et de la Ligue deux, les clubs ont maintenant accepté d’accepter l’accord. Les discussions sur le soutien aux clubs de championnat se poursuivent.

Un communiqué de l’EFL a déclaré: «Les clubs EFL se sont réunis aujourd’hui par division et se sont engagés séparément dans des discussions extrêmement positives concernant le plan de sauvetage à court terme proposé actuellement en discussion entre l’EFL et la Premier League.

«À la suite d’un débat approfondi dans les trois divisions, une convention collective de principe a été conclue pour faire avancer et finaliser les négociations, les clubs de championnat indiquant clairement aujourd’hui qu’ils voulaient s’assurer que leurs collègues de League One et League Two reçoivent les 50 millions de livres sterling proposés. un programme de soutien financier pour couvrir les pertes de guichet pour 2019-20 et 2020-2021 dès que possible.

«Les clubs de championnat ont également reconnu que les discussions concernant les niveaux de soutien qu’ils recevront se poursuivront.

«L’EFL estime qu’aujourd’hui représente un pas en avant significatif et espère qu’un accord final sur le plan de sauvetage à court terme dans les trois divisions pourra être conclu dans les plus brefs délais, ce qui apportera le soutien, la clarté et la certitude indispensables à tous les clubs de l’EFL à la fois. quand ils en ont le plus besoin.

«En plus de finaliser les questions financières à court terme, les clubs ont été informés aujourd’hui que l’EFL contribuera pleinement à la revue stratégique de la Premier League pour examiner la future structure et le financement du football anglais, et aura, espérons-le, un impact direct et positif sur un EFL plus durable à l’avenir. »