eFL a annoncé qu’un régime de test régulier, deux fois par semaine, sera mis en œuvre dans ses 72 équipes dès le début de la semaine prochaine.

Avec la flambée des cas de Covid-19 à travers le pays, le gouvernement britannique a ordonné cette semaine un troisième verrouillage national, mais le sport d’élite a reçu le feu vert pour se poursuivre à huis clos.

La Premier League a déjà augmenté sa fréquence de test à deux fois par semaine et a signalé hier un record hebdomadaire de 40 nouveaux cas positifs.

Jusqu’à présent, quatre matches de Premier League ont été reportés cette saison en raison d’épidémies de coronavirus, avec plus de 50 annulés dans les ligues inférieures.

Le directeur général de la PFA, Gordon Taylor, a déclaré: «À la lumière de l’augmentation actuelle des cas de COVID-19 et du resserrement supplémentaire des réglementations gouvernementales qui en résulte, la PFA et l’EFL ont convenu de mesures renforcées pour aider à protéger les joueurs, le personnel et leurs familles.

«Le football a fourni un soulagement temporaire à de nombreux supporters pendant le verrouillage. Les membres de la PFA, aux côtés de millions de personnes, ont travaillé dur et joué un rôle positif tout au long de la pandémie.

«Nous pensons que cette approche globale et expansive des tests aidera à soutenir les clubs et sera un facteur important pour maintenir les matches et garantir que le football puisse continuer pendant cette période difficile.»