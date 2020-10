En réponse à cette année sans précédent, les CMT Music Awards ont ajouté une catégorie sans précédent pour la cérémonie 2020, annonçant l’ajout de la vidéo de quarantaine de l’année.

Les 10 nominés sont des artistes qui ont trouvé des moyens uniques de créer des clips vidéo au milieu de la pandémie de coronavirus, allant de chansons de studio entièrement produites à des parodies à la maison. Les fans peuvent voter pour leur entrée préférée dans la catégorie du vendredi 16 octobre au mardi 20 octobre en glissant sur Instagram Story de CMT.

Regardez chacune des vidéos nominées à l’avance et voyez qui gagne lorsque les CMT Music Awards 2020 seront diffusés le mercredi 21 octobre à 20 h HE sur CMT.

Big & Rich, “Restez à la maison”

Le clip vidéo de Big & Rich pour leur hymne de quarantaine “Stay Home” met en vedette les membres du duo John Rich et Big Kenny qui se parlent, tous deux interprétant la chanson optimiste de leurs demeures respectives. Il y a aussi un certain nombre de clips de fans, dont la plupart tiennent des pancartes faites maison indiquant «Restez à la maison».

Brad Paisley, “Non je dans la bière”

Brad Paisley a été l’un des artistes à avoir pleinement adopté la connexion virtuelle pendant la quarantaine, en participant aux appels Zoom de ses fans et en partageant un certain nombre de performances à domicile. Le clip de son single “No I in Beer” met en vedette les fans de Paisley du monde entier ainsi que certains de ses amis célèbres, tous chantant et en donnant un en arrière.

Carly Pearce, “Ce ne sera pas toujours comme ça”

La vidéo des sessions studio de Carly Pearce pour sa chanson “It Won’t Always Be Like This” est sortie en décembre, mais le message du titre de la chanson est facile à traduire dans notre expérience collective actuelle.

Charlie Worsham et ses amis, “Avec un peu d’aide de mes amis”

Charlie Worsham a appelé ses amis Billy Justineau, Molly Tuttle, Rachel Loy, Jillian Jacqueline, Tucker Wilson, Stephen Wilson Jr., Leigh Nash, Fancy Hagood, Lucie Silvas, John Osborne et Sadler Vaden

pour cette reprise de “With A Little Help From My Friends” des Beatles, une impressionnante superposition d’instruments et de voix, le tout réalisé virtuellement.

Dave Haywood et Kelli Cashiola, “Just Another Day in Quarantine”

Dave Haywood de Lady A et sa femme Kelli ont écrit leur propre version de “Just Another Day in Paradise” de Phil Vassar, qu’ils ont changé en “Just Another Day in Quarantine”. Filmée à leur domicile, la vidéo du couple partage un regard sur leur vie en quarantaine, qui comprend des dates Zoom, des voyages désinfectés à l’épicerie et beaucoup d’alcool.

Dolly Parton, “Quand la vie est à nouveau belle”

Laissez à Dolly Parton le soin de réussir à nous faire nous sentir tous mieux, ne serait-ce que pour quelques minutes. Sa chanson récemment sortie “When Life Is Good Again” est une imagination apaisante d’un jour dans le futur où il est prudent de reprendre ses activités préférées, qui pour Parton incluent la voile, se promener dans le parc et boire avec des amis.

Granger Smith, “NE TOUCHEZ PAS SUR MOI!”

Granger Smith a emprunté la voie comique pour son entrée en quarantaine, utilisant un peu de magie du cinéma et de nombreuses figurines pour sa vidéo de “DON’T COUGH ON ME !,” une chanson faisant l’éloge de rester à la maison qui comprend les paroles “Don’t tousse on me , grooooss / Ne toussez pas sur moi, grooooss. “

Luke Combs, “Six Feet Apart”

“Six Feet Apart” sentimental de Luke Combs aspire à un jour où cet espace ne sera plus nécessaire, bien que le clip acoustique en direct ait été filmé avec le chanteur et deux guitaristes assis à cette distance l’un de l’autre. «Je n’ai pas eu grand-chose d’autre à faire / Alors je me suis assis et j’ai écrit cette chanson», chante Combs avant de se lancer dans une description des choses qui lui manquent.

Tenille Townes et amis, “Lean On Me”

Tenille Townes a enrôlé ses amis Abby Anderson, Kassi Ashton, Keelan Donovan, Alex Hall, Adam Hambrick et Caylee Hammack pour reprendre “Lean On Me” de Bill Withers, qui a commencé avec Townes jouant de la guitare et chantant avant que ses collègues artistes ne se joignent à eux.

Thomas Rhett et ses amis, “Be A Light” (Fan Video)

La chanson de Thomas Rhett “Be A Light”, qui met en vedette Reba McEntire, Keith Urban, Hillary Scott et Chris Tomlin, a reçu une vidéo de fans qui comprend des images de familles, des appels Zoom et des visites de quarantaine. La vidéo a été inspirée par un clip des fans KaBrina et KaTasha de Mesa, en Arizona, qui a incité Rhett à demander aux membres de son fan club, l’équipe locale, “de partager leur lumière avec leurs amis, leurs familles, leurs communautés et le monde”.

