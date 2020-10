Les CMT Music Awards ont annoncé un certain nombre d’interprètes supplémentaires pour le prochain spectacle, ajoutant Gabby Barrett, Jimmie Allen et Noah Cyrus, Kelsea Ballerini et Halsey, Luke Combs et Brooks & Dunn, Morgan Wallen, Sam Hunt et Shania Twain à la programmation. Barrett, Allen, Ballerini, Combs, Wallen et Hunt sont tous nominés pour des prix cette année, et la performance de Twain sera sa première apparition sur la scène des CMT Music Awards depuis 2011.

Outre les performances en solo de Barrett, Wallen, Hunt et Twain, le spectacle comprendra désormais des collaborations entre Allen et Cyrus, qui interpréteront probablement leur duo “This Is Us”, Ballerini et Halsey, qui ont collaboré sur “The Other Girl”, et Combs et Brooks & Dunn, qui se sont auparavant associés pour enregistrer une reprise de “Brand New Man” de Brooks & Dunn. Les artistes rejoindront les interprètes précédemment annoncés Ashley McBryde, Dan + Shay, Kane Brown, Little Big Town, Luke Bryan et Maren Morris. Caylee Hammack, Hardy, Ingrid Andress, Mickey Guyton, Riley Green et Travis Denning se produiront sur la scène Ram Trucks Side à différents moments du spectacle.

L’émission sera animée par Brown et Sarah Hyland, qui dirigeront la soirée pour la première fois. Deux hôtes supplémentaires seront annoncés plus près de la date de diffusion de l’événement ce mois-ci.

“Les CMT Music Awards ont toujours été de réunir les fans et leurs artistes préférés pour célébrer”, a déclaré Brown précédemment dans un communiqué. «J’ai tellement de bons souvenirs de l’émission – de regarder en tant que fan à la maison à accepter ma première récompense de l’industrie sur la scène CMT. Je suis ravi de rejoindre cette année en tant qu’animateur pour la première fois et j’ai hâte de tout le monde pour voir les incroyables performances qui sont prévues cette année. “

Hyland a ajouté: “Je suis tellement excité de co-organiser les CMT Music Awards 2020 cette année! Les fans sont la colonne vertébrale de la musique et de l’art; sans eux, nous ne pourrions jamais faire ce que nous aimons. voyez ce qui se passe au spectacle de cette année et pour qui les fans votent. Félicitations à tous les nominés! “

Les CMT Music Awards 2020 seront diffusés le mercredi 21 octobre à 20 h HE sur CMT. Le spectacle aura lieu dans un nouveau format et comportera des performances en plein air “dans et autour” de Nashville. Il sera diffusé sur CMT avec une diffusion simultanée sur six réseaux sur MTV, MTV2, Logo, Paramount Network, Pop et TV Land. Le vote des fans est maintenant ouvert sur vote.cmt.com et se poursuit jusqu’au lundi 12 octobre à 12 h HE.