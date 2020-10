Dimanche aurait été le 54e anniversaire de Luke Perry. L’ancienne star de Beverly Hills, 90210 est décédée tragiquement à l’âge de 52 ans le 4 mars 2019 des suites d’un accident vasculaire cérébral. Beaucoup de ses anciens co-stars de la série ont passé dimanche à se souvenir de leur ami et collègue de longue date.

Tori Spelling a écrit sur Instagram qu’elle prenait son temps libre pour réfléchir à Perry. «Je suis reconnaissante à ma famille et à ma famille élargie», a-t-elle écrit. «Aimez-les dur en ce moment. Et je ne me sens pas bien de ne pas mentionner qu’aujourd’hui est l’anniversaire de notre frère Luke. Penser à lui et lui manquer. Mais c’est tous les jours. En 90210, Spelling jouait Donna Martin. Jennie Garth a également partagé une photo en noir et blanc d’elle et de Perry, écrivant «pour toujours dans mon cœur» comme légende.

Ian Ziering est revenu dans le temps en partageant une photo des quatre principaux gars de la série, «Tous les frères de mères différentes. Joyeux anniversaire LP, RIP. » Aussi sur cette photo se trouvait Brian Austin Green, qui a écrit sous une photo de lui-même avec Perry: «Joyeux anniversaire mon frère !! Je t’aime.”

La nouvelle de la mort de Perry a provoqué une onde de choc dans l’industrie du divertissement. Au moment de son décès, Perry jouait dans Riverdale de The CW en tant que père d’Archie de KJ Apa. Comme tous ceux qui ont travaillé avec Perry, Apa a pris sa mort très dur, admettant même dans des interviews que c’était la «chose la plus difficile» qu’il ait jamais traversée. S’adressant au Journal de M. Porter, Apa a déclaré que 2019 était difficile à traverser après la perte de Perry, révélant que cela avait «tout changé» pour lui parce qu’il n’avait jamais connu la mort à un niveau aussi personnel. Son absence a été ressentie dans l’émission car il a été radié, mais pas avant d’être payé avec beaucoup de respect dans son dernier épisode, qui était également dédié à sa vie.

Le 7 août 2019, Fox a lancé BH90210, un redémarrage de l’original avec tous les membres de la distribution jouant eux-mêmes dans la série après le succès de leur premier spectacle. En raison de son temps avec Riverdale, Perry ne devait pas reprendre son rôle, bien qu’il aurait probablement fait une apparition ou deux s’il avait été en vie. Le premier épisode lui a rendu hommage avec quelques mentions différentes, dont un clip à la fin qui montrait sa toute première scène de la série.