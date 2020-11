Bert Belasco a perdu la vie ce week-end après une suspicion d’anévrisme cérébral selon ce que son père a dit à TMZ. Il avait 38 ans au moment de sa mort et Belasco a été retrouvé dans une chambre d’hôtel à Richmond, en Virginie, un endroit où il se trouvait en raison d’un prochain film qu’il tournait. Sa petite amie a été la première à contacter l’hôtel après avoir perdu le contact avec lui.

Au cours de sa carrière d’acteur, Belasco était connu pour ses rôles dans Let’s Stay Together, NCIS: New Orleans, Pitch, The Mick et Superstore. À la suite des nouvelles circulant sur son décès, nombre de ses pairs ont rendu hommage au défunt acteur. Joyful Drake, qui a également joué dans Let’s Stay Together, a été parmi les premiers à publier un message sincère sur Instagram. «Si vous aviez la chance de le connaître, vous savez qu’il avait un grand cœur plein d’amour et de compassion», a-t-elle commencé sa légende. Elle a applaudi pour lui en donnant toujours tout ce qu’il pouvait dans chaque scène qu’il tournait et en continuant à être de son mieux lorsque les caméras étaient éteintes. Dans l’émission BET, Belasco a joué le personnage principal de Charles Whitmore tandis que Drake a joué le rôle de Tasha Lawrence-Whitmore. La série s’est déroulée de 2011 à 2014 pendant quatre saisons.

Nadine Ellis a également joué dans la série et a rendu ses derniers respects à Belasco. L’appelant un «gentil géant», Ellis a noté que l’acteur avait beaucoup plus à donner dans la vie. «J’ai eu la chance de vous avoir comme partenaire de crime tous les jours sur le plateau», a-t-elle poursuivi. Erica Hubbard, qui jouait Kita Whitmore, était un autre élément essentiel de la série. Hubbard a écrit dans son message que ses mains tremblaient et «des larmes coulaient» après avoir appris sa mort.

L’autre membre de la distribution principale, RonReaco Lee, a également rendu un hommage émouvant à son ami. «Au-delà de la tristesse du décès soudain de Bert Belasco», il a commencé son poste. «L’une des personnes les plus gentilles que j’aie jamais rencontrées.» Il a noté qu’il y avait deux choses que quiconque savait que Belasco se souviendrait toujours de lui, ces deux choses étant son amour pour le théâtre et son admiration pour Ghostbusters. «Bert a aimé jouer plus que n’importe quel acteur que j’ai jamais rencontré», a expliqué Lee.