«En tant que père moi-même, je me suis demandé comment une famille qui en recevait pouvait vraiment être censée offrir cinq repas nutritifs selon les besoins, ce n’est tout simplement pas acceptable», a-t-il déclaré aux députés lors d’une audience d’un comité restreint.

Le ministre a fait ces commentaires alors que le footballeur de Manchester United, Marcus Rashford – qui était à l’origine d’une campagne pour offrir des repas scolaires gratuits aux enfants qui en ont besoin – a déclaré qu’il avait eu une “bonne conversation” avec le Premier ministre sur les problèmes liés aux paniers de nourriture.

Il a tweeté: “Il m’a assuré qu’il était déterminé à corriger le problème avec les paniers alimentaires et qu’un examen complet de la chaîne d’approvisionnement était en cours. Il convient que les images de paniers partagées sur Twitter sont inacceptables.”

Cela est venu après qu’un expert en santé infantile de premier plan se soit dit «choqué» par les photos des colis, dont certains contenaient de la nourriture d’une valeur de 5 £ au lieu de 15 £ par tête, ou 30 £ pour deux enfants.

Le Dr Max Davie, du Collège royal de pédiatrie et de santé infantile, a appelé le gouvernement à faire demi-tour pour remplacer les paniers de mauvaise qualité par de l’argent pour permettre aux parents d’acheter de la nourriture dans les supermarchés.

Il a déclaré mercredi à BBC Breakfast: «J’ai été choqué, d’abord choqué par la quantité de nutriments contenus dans ces colis.

Hancock répond aux critiques sur les repas scolaires gratuits

«J’ai également été choqué que 30 quids de financement aient abouti à 5 £ de nourriture, je ne pouvais pas vraiment comprendre comment cela fonctionnait.

“C’est extrêmement impuissant et démoralisant pour les familles qui sont souvent en difficulté et à la limite de se faire dire” c’est ce que vous obtenez et prenez-le ou laissez-le, faites ce que vous pouvez avec “.”

Le scandale a éclaté lorsque des mères ont publié des photos de paniers de mauvaise qualité destinés à aider les enfants à recevoir des repas scolaires gratuits avant la fermeture des salles de classe. L’un contenait des bouteilles d’eau minérale, même si l’eau est à l’abri du robinet.

C’est le troisième tollé depuis que la question de la faim pendant le verrouillage a été soulevée par le footballeur Marcus Rashford. Boris Johnson faisait face à des tirs aux questions du Premier ministre du leader travailliste Sir Keir Starmer.

La mère qui a partagé pour la première fois l’image d’un colis alimentaire sur Twitter sous le nom de Roadside Mum a décrit le moment où ses enfants ont vu le contenu.

Sarah, qui ne souhaite pas être identifiée pour protéger ses deux enfants, est handicapée et compte sur les repas scolaires gratuits.

Elle a déclaré à BBC Breakfast: “En déballant ce colis de nourriture dans mon salon et en regardant le contenu, je me suis sentie très triste et très déprimante, et l’un de mes enfants est entré et m’a vu étendre cela sur le sol et m’a demandé pourquoi.

«J’ai dit que j’allais l’imaginer parce que je ne pensais pas que cela ressemblait à beaucoup et je pouvais voir l’enfant se rendre compte que c’est ce que l’on m’a donné à manger pendant une semaine et juste le sentiment de tristesse.

«Où est passé le reste de la nourriture? Vous savez, c’est censé être la nourriture d’une semaine. Pourquoi est-ce si méchant?

M. Williamson a déclaré que le fournisseur de services alimentaires Chartwells, la société soupçonnée d’avoir livré les paniers, s’était fait dire que de telles normes “ne seraient pas tolérées” et que la société s’était excusée. “Nous ne vivrons pas avec cela”, a déclaré le ministre.

“Il existe des normes claires … contre lesquelles ils doivent respecter et s’ils ne le font pas, des mesures devront être prises.”

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: “Eh bien, c’est clairement insuffisant, n’est-ce pas?”

Après que la ministre des Enfants, Vicky Ford, a déclaré qu’elle avait rencontré le fournisseur de produits alimentaires Chartwells au sujet de leurs colis de repas scolaires, la chef adjointe du Parti travailliste de l’ombre, Angela Rayner, a tweeté: “Il ne s’agit pas d’un seul colis, en tant que ministre des enfants, vous le savez sûrement?

Elle a ajouté: “Au lieu de dire qu’une entreprise privée qui profite d’enfants affamés devrait s’améliorer, donnez aux familles des bons de repas scolaires gratuits afin que l’argent des contribuables soit dépensé pour la nourriture des enfants, et non pour augmenter les profits de Chartwells.”