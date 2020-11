T

L’indice de premier ordre a augmenté de 112,48 points, ou 1,78%, à 6428,87, alors que l’optimisme accru pour les vaccins a stimulé les hôtels et les compagnies aériennes.

La société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé aujourd’hui que son candidat vaccin Covid-19 était efficace à 94,5%, car elle a rapporté les premiers résultats d’essais cliniques de phase trois.

Cela vient après que le fabricant de médicaments Pfizer a fait la semaine dernière une percée sur un vaccin Covid-19.

Les investisseurs se sont aujourd’hui entassés dans un certain nombre de secteurs qui ont été martelés par la crise des coronavirus, mais en bénéficieraient une fois que les règles de verrouillage seront encore assouplies et qu’un vaccin sera sécurisé.

Le propriétaire de British Airways, IAG, a gagné 17,2p, ou 11,9%, à 161,8p, InterContinental Hotels Group a amélioré 363p, ou 8%, à 4840p, et les actions du propriétaire de Premier Inn Whitbread ont bondi de 245p, ou 8,8%, à 3026p.

Les actions des géants de l’immobilier qui ont souffert de faibles niveaux d’occupation dans les bureaux de Londres cette année, se sont également améliorées. Les actions de British Land et Land Securities se sont améliorées respectivement de 5,67% et 4,85%.

Susannah Streeter, analyste principale des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown, a déclaré: «Une autre grande dose de nouvelles positives sur les vaccins a fait monter en flèche le FTSE 100 alors que les investisseurs voient la lumière au bout du tunnel du coronavirus briller encore plus.»

Sur le FTSE 250, les parts de Cineworld et easyJet ont respectivement augmenté de 17% et 5,69%.

Seema Shah, stratège en chef chez Principal Global Investors, a déclaré: «La population mondiale n’aurait pas pu demander plus du vaccin Moderna. Avec une efficacité de près de 95% et une dynamique logistique et de stockage plus acceptable, l’actualité d’aujourd’hui devrait solidifier le rallye du marché en cours depuis la semaine dernière. La visibilité vers un retour à la normalité augmente, et cela devrait fournir plus de carburant à la reprise de la reflation, avec des bénéficiaires évidents pour les petites capitalisations, la valeur et les cycliques. ”