Nous sommes 2021 et tout est terrible.

Nous pensions que nous serions sortis du bois maintenant, mais le bois continue juste – ou du moins jusqu’à la fin du mois de mars. Alors que certains se tournent vers le yoga, le levain ou le tricot pour garder leur santé mentale pendant le troisième (troisième!) Verrouillage, nous nous tournons plutôt vers les mèmes. Memes: le baume pour apaiser les malheurs de l’année écoulée, la distraction indispensable lorsque vous en avez marre de la vue de votre colocataire, et le fourrage de discussion de groupe essentiel lorsque vous ne pouvez plus survivre à un autre ‘Zoom, n’importe qui? ‘

Et avec le verrouillage, le Brexit, les demi-tours, les vaccins, les niveaux sans fin, Noël annulé, l’école annulée, les examens annulés, les célébrités annulées et, enfin, janvier, il y a plus qu’assez de matériel à choisir; des photos de BoJo déformées dans le temps qui sont devenues virales à la Oh-so-relatable Dot Cotton fumant à sa table de cuisine qui était nous tous lundi dernier. Alors décrochez votre téléphone, désactivez l’heure de l’écran et faites défiler.

Pour des doublures de premier ordre, rendez-vous sur @raven__smith, l’écrivain et journaliste qui maintient son fil d’actualité avec une série de légendes pleines d’esprit et de références culturelles du moment. Écrit en majuscules, c’est comme s’il criait ses répliques décalées sur votre visage – ce qui est beaucoup plus agréable que je ne l’ai fait paraître.

Les fans de This Country connaissent déjà bien la reine de l’humour britannique, Daisy May Cooper. Sa saga avec Sea Captain Jon a fourni de nombreux divertissements pour le premier verrouillage, et maintenant elle fait sensation (geddit) avec de nouveaux TikToks se moquant de Boris, des régimes du Nouvel An et de l’excitation d’un voyage à Asda.

Pour publier des memes 24 heures sur 24, suivez @dj_fattony_. Cet homme ne peut-il pas faire de mal? DJ, producteur, conservateur de mèmes, dit sa biographie – il est le magnat des médias à plusieurs traits d’union que nous rêvons tous de devenir. Mélangeant les références de Corrie avec des coups pointus sur nos politiciens * bien-aimés *, Fat Tony publie exactement ce que le reste d’entre nous pense habituellement – nous ne sommes tout simplement pas assez drôles pour le trouver nous-mêmes.

Les huns d’Instagram ne sont pas une race rare, mais ils sont très divertissants. @ loveofhuns.tv (du créateur de @loveofhuns) rassemble la crème de la crème de la culture pop, des mèmes dignes de ce nom, allant de la réappropriation de la position de pouvoir emblématique de Tulisa à la moquerie dévoilée du troupeau d’influenceurs qui sont descendus sur Dubaï – et, bien sûr, beaucoup d’Alison Hammond. Rien n’est plus nécessaire en ces temps difficiles.

Personne ne fait de satire comme @munyachawawa, alias le rappeur chic et habillé de Burberry, Unknown P. d’un certain nombre de chansons virales et de sketches aussi accrocheurs qu’hilarants. Une version récente a déploré le nouveau verrouillage et le fait qu’il “ ne peut pas devenir bizarre sur Teams ”. Là où il y a une volonté, il y a un moyen, Munya.

L’original, le classique, le seul et unique @ thearchbish0pofbanterbury. Avec 3 millions d’adeptes, ce n’est pas exactement un joyau inconnu, mais c’est le compte-rendu des mèmes centrés sur le Royaume-Uni (rien de tout cela @fuckjerry #spon absurde ici). Suivez pour vous tenir au courant de ce qui se passe réellement en ce moment – thearchbish0pofbanterbury le saura probablement avant Boris lui-même. Le compte est privé, nous ne pouvons donc pas vous le montrer ici, mais vous ne regretterez pas un suivi.