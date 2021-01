Les propositions détaillées de TfL sur la façon dont elle pourrait atteindre le seuil de rentabilité en deux ans incluent les «hypothèses» selon lesquelles la «redevance limite» de 3,50 £ par jour, proposée pour la première fois le mois dernier par le maire Sadiq Khan, comprendrait un supplément de 2 £ pour les véhicules plus polluants. , le Standard peut révéler.

Le document de 112 pages, soumis aux ministres cette semaine, suggère également d’étendre la zone un à l’est jusqu’à Canary Wharf pour «refléter les changements dans la géographie de Londres» et lever 25 millions de livres supplémentaires par an. En effet, les navetteurs entrants devraient payer des tarifs plus élevés si la gare – et potentiellement l’échangeur très fréquenté de Canada Water – était déplacée hors de la zone deux.

Il est intervenu alors que M. Khan exposait aujourd’hui les détails de l’augmentation des tarifs à partir du 1er mars – avec le «plafond» quotidien de paiement à l’utilisation pour les trajets multiples augmentant jusqu’à 3,3%, les tarifs de bus augmentant de 5 pence mais les tarifs simples dans la zone un gelée.

Le commissaire du TfL Andy Byford, dans une interview avec le Standard, a déclaré que la proposition centrale du document de «décarboner» le système de transport de Londres d’ici la fin de la décennie avec une nouvelle flotte de bus électriques et des trains plus propres pourrait être la «force motrice de la renaissance de Londres». la pandémie.

en relation

Mais le projet de faire avancer la redevance pour la frontière du Grand Londres à partir d’octobre 2023, avec le prélèvement susceptible d’être appliqué de 6 heures à 19 heures sept jours sur sept, a été aujourd’hui condamné par le ministre conservateur de Londres Paul Scully comme une «barrière tarifaire» et surnommé «Checkpoint Chigwell».

Au total, 1,3 million de voyages en semaine sont effectués de l’extérieur de Londres vers la capitale et M. Scully a déclaré que «la notion extraordinaire d’une taxe d’entrée» nuirait au commerce dans les banlieues.

M. Scully a déclaré: «La nouvelle frontière terrestre de Sadiq avec les Home Counties – son Checkpoint Chigwell – n’est pas la réponse. Il devrait ranger la table des cartes et retourner à la planche à dessin.

La redevance limite – que le maire chercherait à introduire si le gouvernement refusait sa demande de restituer à la capitale les 500 millions de livres sterling par an payés en droits d’accise sur les véhicules par les automobilistes londoniens – générerait un bénéfice net d’un montant similaire.

en relation

Selon le plan de viabilité financière de TfL, les chauffeurs paieraient 1,1 milliard de livres sterling par an en redevances et pénalités pour la charge de délimitation, générant un «bénéfice» de 200 à 550 millions de livres sterling par an une fois soustraits les coûts d’exploitation et les créances irrécouvrables. Les véhicules immatriculés à Londres seraient exonérés de la taxe.

Un porte-parole de TfL a déclaré hier soir qu’une étude de faisabilité prendrait de six à neuf mois et qu’aucune décision n’avait été prise pour introduire la redevance de frontière. Il a déclaré que le déplacement de Canary Wharf dans la zone 1 n’était «qu’une option potentielle pour l’avenir».

M. Byford a déclaré que TfL aurait besoin d’un renflouement supplémentaire de 3 milliards de livres sterling de la part du gouvernement avant qu’une combinaison d’idées d’épargne et de génération de revenus ne permette à TfL de devenir autonome d’ici 2023/24, comme l’exigent les ministres.

• Réduire les services de bus de 4% d’ici 2024/2025, principalement en réduisant 25 itinéraires dans le centre de Londres de huit bus par heure à six.

• Continuer d’augmenter les tarifs annuellement du taux d’inflation RPI.

• Trouver 730 millions de livres supplémentaires d’économies au sein de TfL.

• Revoir la «stratégie de récompense» des rémunérations et primes du personnel et les coûts du régime de retraite TfL.

• Retard de la réouverture du métro de nuit, du Night Overground et de la ligne Waterloo et City.

• Réductions de service pendant les heures creuses sur un certain nombre de lignes de métro une fois le déploiement du vaccin terminé.

M. Byford a déclaré que les propositions étaient «fondées sur la réalité». Il a déclaré: «Notre argumentaire est le suivant: ne considérez pas TfL comme un problème. Considérez-le comme faisant partie de la solution nationale. Nous voulions présenter un argumentaire convaincant au gouvernement pour nous offrir un règlement à long terme.

Le plan suppose que le nombre de passagers de Tube reviendra à 80% des niveaux pré-covid à moyen terme.

Il prévient que sans financement gouvernemental supplémentaire de 1,6 milliard de livres sterling par an jusqu’en 2030 pour les infrastructures, les lignes Bakerloo et Piccadilly ne pourraient pas être modernisées et le pont de Vauxhall, le tunnel de Rotherhithe et les survols de Brent Cross seraient partiellement fermés dans les années à venir.

Les augmentations de tarifs d’aujourd’hui, retardées du début de janvier pour coïncider avec l’augmentation des tarifs ferroviaires nationaux, se situent en moyenne à 2,6 pour cent. Ils devraient générer 74 millions de livres supplémentaires pour TfL, en fonction de la pandémie.

Les tarifs des bus augmenteront de 5 pence à 1,55 £. Les frais d’accès quotidiens de 2 £ pour un vélo Boris restent inchangés. Un trajet en téléphérique augmentera de 50 pence, soit 11,1%, à 5 £.

Le tarif du métro de la zone un à l’utilisation reste à 2,40 £, mais augmente de 10 pence pour les trajets dans les zones 1 à 2, à 3 £ en pointe et 2,50 £ en période creuse.

Les tarifs en espèces de 4,90 £ et 5,90 £ pour le métro jusqu’à trois et cinq zones augmenteront respectivement à 5,50 £ et 6 £, le tarif de 6 £ pour les zones 1-6 restant inchangé.

Les moins de 11 ans accompagnés continueront à voyager gratuitement.

TfL affirme que moins de 1% des trajets en métro sont payés en espèces.