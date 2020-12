Les conflits entre Johnny Depp et Amber Heard coûtent des millions à Disney! | Réforme

Il semble que les conflits interminables entre le célèbre acteur Johnny Depp avec son ex-femme Ambre entendu ils ont coûté à la société de la souris un montant surprenant, ceci après une blessure apparemment causée par elle.

Il ne fait aucun doute que les tabloïds et les réseaux sociaux ont rempli une poignée d’informations sur Johnny Depp ces derniers mois.

Depuis que l’acteur a été le protagoniste de plusieurs scandales liés à sa bataille juridique contre The Sun et Amber Heard, son nom est directement lié à la controverse et à la mauvaise nouvelle.

Maintenant dans un nouvel article, The Hollywood Reporter a révélé que lors des enregistrements de “Pirates des Caraïbes: la vengeance de Salazar“Johnny a été blessé à cause de son fameux combat avec Amber Heard et en conséquence le retard des enregistrements lui a coûté Disney une somme d’argent assez importante.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Johnny Depp est apparu dans “Pirates des Caraïbes: La malédiction du Black Pearl” en tant que capitaine Jack Sparrow, un personnage qui allait devenir l’un des plus pertinents de toute sa carrière.

Les fans de la saga et l’acteur ont placé le bon Jack sur un piédestal pour son charisme, son esprit et aussi une certaine maladresse.

Aujourd’hui, près de 17 ans plus tard, le pirate continue d’être un objet de culte parmi les adeptes de la marque, bien qu’il n’entretienne plus de liens avec la société de la souris.

Cependant, tout semble indiquer que dans le dernier épisode du film, les blessures de l’acteur pendant le tournage n’étaient pas du tout bon marché. Disneypuisque des millions de dollars ont été dépensés pour sa santé.

Dans le cinquième film de la franchise, Captain Sparrow a le vent de la bonne fortune contre lui, puisqu’un équipage de marins fantômes, dirigé par le terrifiant capitaine Salazar, s’échappe du Triangle du Diable avec pour mission de tuer tout le monde. les pirates du monde, en particulier Jack.

La seule chance de survie de Jack réside dans la découverte du trident de Poséidon, et pour ce faire, il doit faire alliance avec Carina Smyth, une brillante et belle astronome, et Henry, un jeune marin de la Garde royale.

Avec son navire, le Dying Gull, Jack ne doit pas seulement changer sa fortune, car il doit affronter l’ennemi le plus redoutable et le plus diabolique qui a croisé son chemin.

Et maintenant selon THR, Johnny Depp Il a été blessé sur les enregistrements de “Salazar’s Revenge” il y a cinq ans et parle du scandale dont on a beaucoup parlé dans lequel Amber Heard l’a apparemment blessé en lui coupant le bout d’un doigt dans une bagarre.

C’est ainsi que l’acteur a dû s’envoler pour Los Angeles pour subir chirurgie et cette petite altercation a coûté 350 000 dollars à Disney et comme si cela ne suffisait pas, les enregistrements ont été retardés de plusieurs semaines, un fait qui aurait nécessité à Disney près de 5 millions de dollars.

L’article mentionne et souligne que c’était l’une des nombreuses raisons pour lesquelles la société de souris a refusé de garder Jack Sparrow dans la franchise, car il est clair qu’elle veut éviter plus de problèmes car malheureusement l’acteur est devenu un aimant .

Et c’est qu’en plus de perdre sa position en “Pirates des Caraïbes“, Johnny Depp a quitté” Fantastic Animals 3 “et la nouvelle a frappé le bout du foie à ses millions de fans, qui refusent de retirer leur soutien à l’acteur.

En fait, dans les réseaux sociaux, nous pouvons encore voir la grande base de followers, qui sont complètement sûrs de leur innocence.

En l’absence de Gellert Grindelwald pour le prochain film, l’alternative choisie était le célèbre acteur Mads Mikkelsen, car malheureusement le spectacle doit continuer, cependant, avec un acteur qui n’est pas au milieu du scandale après avoir raconté sa vie personnelle. à tous les médias, avec un mariage hautement toxique derrière.

