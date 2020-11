Les contagions ralentissent le film de Harry Styles, ne t’inquiète pas Darling | AP

Une mauvaise nouvelle arrive pour les fans de Harry Styles après l’annonce que le virus a empêché le tournage du nouveau film auquel le chanteur participe, “Don´t Worry Darling” de continuer.

Selon des rapports récents, certains des membres de la distribution sont en quarantaine en raison du risque de Covid-19.

Après le nouveau panorama, l’équipe qui intègre “Ne t’inquiète pas chérie “, a récemment mis en place une pause temporaire à titre préventif afin de ne pas savoir quand le tournage pourrait reprendre

Ce serait l’un des membres de la production qui aurait été testé positif, ce qui a conduit à prendre une mesure radicale et immédiate pour les acteurs de cette histoire mettant en vedette l’artiste. Harry Styles, Chris Pine et Florence Pugh.

Compte tenu du risque latent de contagion, la société de production New Line elle-même qui est à l’origine du film a décidé qu’il valait mieux arrêter ses activités comme mesure de protection pour le reste de l’équipe lors du tournage à Los Angeles, en Californie, selon ce que le site, date limite.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Il est à noter qu’avant cela, le film réalisé par Olivia Wilde aurait suivi des protocoles stricts pour filmer pendant la pandémieMême dans certaines photographies qui ont circulé ces derniers jours, on peut voir que les acteurs portent le masque même lorsqu’ils ne tournent pas, cependant, un cas positif a émergé qui a conduit tout le monde à arrêter le travail.

Jusqu’à présent, il a été exclu que certains des acteurs aient été testés positifs, cependant, soulignent-ils, “c’est quelqu’un qui serait très proche d’eux”, donc le britannique Harry Styles et d’autres collègues ont été mis en quarantaine pendant 14 jours. à titre préventif.

C’est pour ne pas exposer plus de personnes que cette décision a été prise, heureusement dans tout cela, personne d’autre n’a été testé positif au test de routine du coronavirus, alors maintenant on s’attend à ce que cela ne prenne pas longtemps pour le production également composée d’autres acteurs parmi lesquels; KiKi Layne, Gemma Chan et Nick Kroll, et Olivia Wilde en tant que personnage secondaire pourraient reprendre le travail très bientôt.

Harry Styles est devenu fou avec une nouvelle image

L’acteur Harry Styles a mis les filets sur sa tête ces derniers jours après être apparu dans certaines images portant le nouveau look qui a été adapté à la nouvelle production.

C’est sa plus récente participation à Don´t Worry Darling, que le chanteur, auteur-compositeur, acteur et mannequin britannique Harry Styles a adopté un nouveau look.

C’étaient des images qui circulaient sur Twitter où l’artiste pouvait être capturé à certains moments libres de la production.

Le Britannique est apparu avec des cheveux longs et ébouriffés avec une chemise blanche et portant le masque à tout moment, ce dernier n’a donc pas empêché certaines réactions de ses fans qui dans des commentaires ont souligné à quel point il était beau avec la nouvelle image.

Ne t’inquiète pas chérie

Malheureusement, les détails qui ont été publiés sur ce nouveau film ont été rares, mais il est apparu qu’il s’agirait d’un thriller se déroulant dans une communauté fictive du désert californien dans les années 1950.

C’est le chanteur Harry Styles lui-même qui conserve l’un des rôles principaux de l’histoire, ceci après que Shia LaBeouf, qui était le premier choix de Wilde, ait dû quitter le projet en raison de certains engagements à son agenda.

Le chanteur de “Watermelon Sugar”, “Falling”, “Adore You”, parmi de nombreuses autres chansons a également fait des apparitions sur grand écran avec des titres tels que “Dunkerque”, “Eternals” et “One Direction: All for One” .

Vous pouvez également lire Billie Eilish et Harry Styles joueront dans une mini-série sur Gucci

Le célèbre ancien membre de One Direction a commencé sa carrière solo en 2017 après que le groupe ait annoncé une pause sur scène.