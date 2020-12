Les contagions vont se déchaîner! Mhoni Vidente nous assure que nous devons prendre soin de nous | Instagram

Avec ce début de mois les prédictions de Mhoni Vidente sont arrivées! Cependant, tout n’est pas une bonne nouvelle et le Cubain a révélé pour Here with you que la lutte contre le virus actuel n’est pas terminée et que les infections se déchaîneront au Mexique.

Le célèbre voyant Il a assuré dans l’une de ses prédictions que le Mexique pleurera encore plus de personnes puisque les infections augmenteront malgré les nouvelles que le vaccin contre virus c’est très proche. Mais cela ne signifie pas que le vaccin n’est pas efficace, mais que les gens auront confiance en eux et c’est un processus.

Mhoni Vidente a déclaré que le Covid-19 il enverra plus de gens dans l’au-delà, il y aura aussi des célébrités dont le Mexique pleurera; Mais tout sera comme conséquence du fait qu’avec la nouvelle qu’il y a un vaccin, les gens se feront confiance et iront partout sans mesures adéquates, le répandant partout.

Toujours quand le vaccin arrive, les gens sont toujours plus contagieux parce que tu as confiance et que tu te libères, tu sors dans la rue, tu commences à infecter tout le monde, tu te fais confiance et c’est là que la contagion commence et les personnes âgées seront plus difficiles que Je peux sauter, il a partagé sa prédiction pour Ici avec vous.

Mhoni Voyant Il a souligné que puisque tout cela est un processus et que le virus ne disparaîtra pas du jour au lendemain et que ce sera jusqu’en mars ou avril 2021 qu’il finira de frapper le monde; donc le monde doit encore prendre soin de lui-même 4 mois de plus.

Je vous l’ai déjà dit, il y a un début et une fin et cette fin durera jusqu’en mars ou avril 2021 en ce qui concerne cette pandémie; mais il faut encore attendre quatre mois de plus pour que cela se termine et commence à évoluer complètement.

Le célèbre clairvoyant a invité tout le monde à prendre soin d’eux-mêmes et de ceux qu’ils aiment le plus, principalement les grands-parents et les seniors; car cela garantit qu’ils sont les plus touchés puisqu’ils ne s’échappent pas très bien des attaques de Covid-19.

Oui, la situation avec ce virus qui a complètement tourmenté l’humanité et là vous vous rendez compte que les êtres humains sont complètement humbles devant Dieu et que la lettre de mort sort, a partagé la célèbre voyante Mhoni dans sa section de prédictions Ici avec vous. .

Le succès Mhoni a également parlé spécifiquement des célébrités, soulignant que deux grandes idoles mexicaines pourraient être affectées par cette maladie, alors elle a demandé à Doña Silvia Pinal et Don Vicente Fernández de prendre soin d’eux-mêmes et d’être plus attentifs à leur santé; Mais non seulement les personnes âgées seront touchées, car il a partagé que Luis Miguel, le bien-aimé Soleil du Mexique, passera également un très mauvais moment avec le coronavirus et que sa vie est en danger.

Mais le monde du show business au niveau international sera également en alerte pour deux grands, a lancé la voyante en elle prédictions que Mick Jagger et Elton John tomberont également malades et devront se battre pour leur vie contre ce virus.

Que je vois vraiment Mick Jagger, je le vois très délicat, il doit prendre grand soin de lui; Elton John, qui est très sensible aux questions de santé; aussi quelqu’un de très jeune en la matière, Bruno Mars, qui est très jeune, mais tout ce qui l’entoure la lettre de la mort. Vicente Fernández, également ici au Mexique et Silvia Pinal, ont exprimé le vent.

Au Mexique, il a été géré que très bientôt le personnel de santé sera vacciné contre le Covid-19 pour continuer à le combattre depuis les hôpitaux, puis il ira avec les groupes les plus vulnérables tels que les personnes âgées, les diabétiques, les hypertendus et autres.