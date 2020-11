T

La série W féminine soutiendra huit grands prix de Formule 1 en 2021, a-t-on confirmé jeudi.

Le premier championnat de course monoplace entièrement féminin a été fondé en 2018 dans le but d’accroître le profil et les opportunités des femmes dans le sport automobile.

La saison inaugurale 2019 a vu le Britannique Jamie Chadwick – qui a ensuite rejoint Williams en tant que plongeur en développement – remporter le titre des pilotes, tandis que la campagne 2020 a été annulée en juin à la suite de la pandémie de coronavirus, avec seulement une série eSports pouvant avoir lieu.

La série W devait avoir des courses à l’affiche avant les Grands Prix de F1 aux États-Unis et au Mexique en 2020, après avoir déjà été en partenariat avec le Deutsche Tourenwagen Masters Championship.

Alors que les impacts de Covid-19 sur les deux championnats signifiaient que cela ne pouvait pas se produire, il a maintenant été annoncé que la Série W soutiendrait pas moins de huit courses de F1 en 2021 à des endroits qui seront annoncés en temps voulu.

«Tout ce qui a rendu la série W si populaire et si réussie en 2019 restera», a déclaré Catherine Bond Muir, PDG de W Series. «Les voitures seront identiques, la course sera serrée et compétitive, et notre mission sera toujours de promouvoir les intérêts et les perspectives des pilotes féminines.

«Nous voulons que la série W divertisse et divertira ce sera le cas. Mais nous voulons également qu’elle devienne un tremplin crucial par défaut pour toute pilote de course qui souhaite se tailler une carrière de pilote professionnel, et notre proximité avec la Formule 1 aidera. et améliorer ce processus.

«Le fait que la Série W soit désormais éligible aux points de Super Licence FIA ​​sera également un facteur important à cet égard.»

Le directeur général de F1 du sport automobile, Ross Brawn, a ajouté: “Nous pensons qu’il est extrêmement important de donner à chacun la chance d’atteindre les plus hauts niveaux de notre sport.

“Leur partenariat avec la Formule 1 la saison prochaine montre notre détermination et notre engagement à présenter leur série passionnante et l’importance de créer une plus grande diversité.”