dernières nouvelles

Les Coyotes de Phoenix ont rompu leurs liens avec leur choix de quatrième ronde … Mitchell Miller hors de leur organisation pour son passé d’intimidation.

La sélection des “ Yotes ” au repêchage 2020 de la LNH a été accusée d’avoir fait de la vie de l’un de ses camarades de classe un enfer quand les deux étaient au collège dans l’Ohio.

Isaiah Meyer-Crothers, un homme noir qui a des troubles du développement, a dit au République de l’Arizona plus tôt ce mois-ci, Miller l’a battu et s’en est pris constamment à lui.

“Tout le monde pense qu’il est tellement cool qu’il peut aller dans la LNH”, a déclaré Meyers-Crothers, “mais je ne vois pas comment quelqu’un peut être cool quand on s’en prend à quelqu’un et qu’on l’intimide toute sa vie.”

Le harcèlement est devenu si grave … un rapport de police a finalement été déposé, et dans celui-ci, les flics auraient déclaré que Miller avait fait des choses odieuses à Meyer-Crothers.

Les agents du rapport, selon la République de l’Arizona, ont déclaré que Miller avait appelé Meyer-Crothers pour insultes raciales et lui avait fait lécher un morceau de bonbon qui avait été frotté sur un urinoir de salle de bain.

Miller, 18 ans, aurait admis avoir été victime d’intimidation dans un tribunal pour mineurs en 2016 … mais les Coyotes l’ont quand même emmené avec le 111e choix au total au repêchage de la LNH plus tôt ce mois-ci.

Et, au départ, l’équipe était restée fidèle au choix, même à la suite de Meyer-Crothers se manifestant avec son mécontentement face à la sélection. Mais, jeudi, l’équipe a annoncé qu’elle passait officiellement à autre chose.

«Avant de sélectionner Mitchell dans le repêchage de la LNH, nous savions qu’un incident d’intimidation a eu lieu en 2016», a déclaré le président et chef de la direction de Coyotes Xavier Gutierrez m’a dit. “Nous ne tolérons pas ce type de comportement, mais nous l’avons accueilli comme un moment propice pour travailler avec Mitchell pour le rendre responsable de ses actions et lui donner l’opportunité d’être un leader dans les efforts de lutte contre l’intimidation et le racisme.”

«Nous en avons appris davantage sur l’ensemble de la question et, plus important encore, sur l’impact qu’il a eu sur Isaiah et la famille Meyer-Crothers. Ce que nous avons appris ne correspond pas aux valeurs fondamentales et à la vision de notre organisation et conduit à notre décision de renoncer nos droits de projet. “

Pour sa part, Miller s’est excusé dans une déclaration plus tôt ce mois-ci pour son passé troublant, écrivant, en partie: «Je suis extrêmement désolé pour l’incident d’intimidation survenu en 2016 alors que j’étais en 8e année. J’étais jeune, immature et je me sens terrible à propos de mes actions. “

Miller s’est engagé à jouer au hockey à l’Université du Dakota du Nord … bien que l’on ne sache pas si l’école prévoit toujours de lui permettre de jouer à la suite de la décision des Coyotes.