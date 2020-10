Un survivant de l’Holocauste s’entretenant avec Sacha Baron Cohen car son nouveau film “ Borat ” a été durement dupé, car elle pensait qu’il faisait un documentaire légitime … alors revendique sa succession dans un nouveau procès.

Le domaine de Judith Dim Evans – qui, selon la documentation juridique, est un “orateur et expert bien connu de l’Holocauste” – s’en prend aux créateurs du prochain film “Borat Subsequent Moviefilm” pour l’avoir prétendument incitée à faire une interview vers la fin de 2019 et début 2020.

Selon le procès … Evans a été contacté par des producteurs sous de faux prétextes et a cru qu’elle participait à un documentaire sur l’Holocauste et la culture juive.

Son domaine dit qu’elle s’est rendue à Atlanta avec un ami pour être interviewée par Cohen et n’a jamais été informée que le film était une comédie – une suite de «Borat» – et quand elle a découvert qu’elle était «horrifiée et bouleversée».

La succession d’Evans allègue qu’elle n’aurait jamais accepté l’interview si elle savait que la vraie nature du film était de se moquer de l’Holocauste et de la culture juive, et elle n’a jamais consenti à ce que son nom et sa ressemblance soient dans un tel film.

Le domaine affirme également que les producteurs ont offert de payer Evans et son amie pour leur participation, mais elle les a refusés catégoriquement.

Evans est décédée l’été dernier, alors sa fille – l’exécuteur testamentaire de sa succession – a intenté une action contre Amazon et Oak Springs Productions … cherchant à faire retirer les clips de sa mère de la coupe finale du film et d’autres dommages.

La suite de ‘Borat’ devrait sortir sur Amazon Prime la semaine prochaine. Bien que Cohen ne soit pas désigné comme défendeur dans cette poursuite, il n’est pas étranger à être poursuivi pour ses projets … il est toujours dans un bataille juridique avec Roy Moore.