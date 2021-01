«Nous ne pensions pas que nous devions à nouveau intervenir et aider de la sorte», déclare Holly Fulton.

«Mais avant Noël, le Royal Free a appelé pour dire qu’il avait besoin de plus de gommages et que nous travaillons pour répondre à la demande depuis. Ils ont dit que nous étions une bouée de sauvetage.

Fulton conçoit généralement des vêtements – la star de Killing Eve, Jodie Comer, a récemment porté une combinaison par elle – mais depuis que Covid a frappé, elle fait des gommages pour les employés du NHS. Le Emergency Designer Network, que Fulton dirige avec ses collègues designers Bethany Williams et Phoebe English, avec Cozette McCreery, a fourni près de 3500 ensembles de gommages, principalement au Royal Free et au Middlesex University Hospital.

Ils ont pivoté lorsqu’un mentor de Fulton qui travaille avec le Royal Free leur a dit qu’il y avait un besoin de plus de gommages – et ils sont rapidement devenus des experts dans lesquels les matériaux étaient techniquement conformes aux normes du NHS (ils ont été surpris de constater que chaque confiance du NHS avait des directives sur ce qui constitue l’EPI et les gommages appropriés et sûrs).

«La demande a grimpé en flèche parce que les gens qui travaillent dans les hôpitaux changent leurs gommages plusieurs fois par jour et c’est là que nous pourrions aider», dit Fulton. «La vitesse et l’agilité sont essentielles pour répondre à cela et tout ce qui peut alléger la pression est apprécié.»

(Holly Fulton)

Que pensent-ils des organismes de bienfaisance et des bénévoles comme eux qui interviennent pour soutenir le NHS, qui est financé par les contribuables? Fulton dit: «Nous ne devrions pas avoir à exister. Mais nous ne voulons pas que ce soit une question de blâme, il s’agit de solutions.

«Le personnel hospitalier a dit qu’il était bon de savoir que les gens se soucient toujours. Il est inévitable que les gens soient fatigués par les dons. 10 mois après le premier verrouillage, la situation et la vie des gens ont changé, mais tout est apprécié, quelle que soit la contribution des gens – des dons pour acheter des vêtements et pour fabriquer les gommages ou leur aide à les faire sortir.

Le personnel a déclaré que les gommages fournis par le réseau de concepteurs d’urgence sont «la Rolls Royce des gommages» – le tissu a un contrôle climatique brillant lorsque le personnel court dans un EPI chaud.

Travailler sur le projet a aidé Fulton et ses collègues à un moment où leur propre industrie est mise au défi, Covid provoquant des fermetures de magasins, des usines fermées et des spectacles annulés. «Les personnes qui ont aidé ont dit que cela avait eu un impact positif sur eux, qu’il était bon pour leur santé mentale d’avoir quelque chose sur quoi se concentrer.

Mais Fulton a une vision positive. «Les défis sont bons pour la créativité», dit-elle. «À bien des égards, l’industrie de la mode devait être réinitialisée. Vous devez penser à de nouvelles façons de transmettre votre message si vous ne pouvez pas organiser un défilé de mode physique. J’espère que les gens achètent moins et bougent de manière stratégique et réfléchissent à la provenance des vêtements, en célébrant la fabrication britannique.

Pour l’instant, tout est question de gommage. «Le personnel du Royal Free nous a dit qu’ils n’auraient pas survécu à l’année sans eux, alors nous continuons.