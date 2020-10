Les téléspectateurs devront peut-être encore attendre plusieurs jours pour que The Haunting of Bly Manor soit diffusé en première sur Netflix, mais les critiques sont déjà en cours. La hantise de Hill House?

Basé sur le roman de 1898 de Henry James The Turn of the Screw, Bly Manor suit Dani, une jeune nounou américaine qui se rend en Angleterre dans les années 80 pour s’occuper des jeunes enfants Wingrave, devenus orphelins à la suite du décès de leurs parents. Une fois à la maison de campagne emote en Angleterre appelée Bly, cependant, il devient vite évident que tout n’est pas comme il semble et que quelque chose de sombre peut se cacher dans la maison. La série marque le deuxième volet de la série d’anthologies Haunting.

Bien que les abonnés Netflix n’aient pas encore eu la chance de peser sur la série, les critiques semblent l’apprécier. Avec un total de 27 avis sur Rotten Tomatoes, Bly Manor a actuellement une nouvelle note de 93%, égale à celle de Hill House, qui a un total de 96 avis. Le premier opus de l’anthologie Haunting, Hill House, est actuellement disponible en streaming sur Netflix. Bly Manor fera ses débuts sur la plate-forme le vendredi 9 octobre. Continuez à faire défiler pour voir ce que les critiques disent.

Un “ équilibre artistique ” entre le drame, l’horreur et la romance

Dans sa critique pour Screen Rex, l’écrivain Hannah Lodge a félicité Bly Manor et le réalisateur Mike Flanagan pour avoir trouvé «un équilibre astucieux entre le drame familial, l’horreur gothique, le travail des personnages et la romance». Lodge a noté que contrairement à son prédécesseur, “il y a beaucoup moins de paniques de saut, ce qui peut être un plus ou un moins selon votre affinité pour celles-ci.”

Il y a “ beaucoup de choses à exciter ”

Donnant à la saison 3 étoiles sur 5, Charlie Ridgley de ComicBook.com a déclaré que “le plus gros coup contre The Haunting of Bly Manor est qu’il a la tâche malheureuse de suivre The Haunting of Hill House”, bien qu’il soit “lié à laisser la plupart les fans d’horreur satisfaits à la fin. “

“Même face à ses défauts, Bly Manor offre beaucoup de choses à exciter. Déguiser une romance gothique en un projet d’horreur surnaturel est un geste audacieux qui porte vraiment ses fruits dans la finale”, a ajouté Ridgley. «Les performances vont de bonnes à extraordinaires, T’Nia Miller et Amelia Eve se révélant particulièrement exceptionnelles. Il y a même des moments légitimement terrifiants cachés au manoir, impliquant à la fois les vivants et les morts; semblable à Hill House, il y en a un horrible. sauter-effrayer vers la fin du spectacle. “

‘Suivi divertissant et évocateur’

Écrivant pour TVGuide, Sadie Gennis a surnommé Bly Manor un “suivi divertissant et évocateur de Hill House” qui “n’atteint jamais tout à fait” les hauteurs de son prédécesseur “. Bien que le nouvel opus “ne puisse pas correspondre à l’imagerie viscérale et obsédante de Hill House, ou même au suspense psychologique de Turn of the Screw”, il réussit par d’autres moyens.

“Ce à quoi Bly Manor réussit, cependant, est de créer un sentiment de terreur terrible, d’explorer les façons dont nous nous livrons à un destin condamné et de faire des choix qui nous suivent jusqu’à la mort”, a écrit Gennis. «Bien que la saison pensivement tragique ne soit peut-être pas ce à quoi beaucoup s’attendent pour Bly Manor, Flanagan nourrit cette peur avec un soin tendre tout au long des neuf épisodes, construisant une histoire d’amour et de chagrin dans laquelle les fantômes sont autant des incarnations de la romance que des obstacles. “

C’est une histoire d’amour

“Sous les éléments de la tradition et de l’horreur, Bly Manor est principalement une histoire d’amour, plus encline à se concentrer sur les complexités et les secrets des personnages que sur la valeur de choc, afin de créer un récit efficace”, a écrit Nate Adams de The Only Critic. “Vous serez choqué de voir combien de conversations ont lieu tout au long de la saison avec le manque de spectacle surprenant. Mais certaines de ces relations sont les aspects les plus convaincants que Flanagan débloque. Les détails sont trop gâtés pour être approfondis.”

Bly Manor va “ rester dans votre cerveau ”

En lui donnant une note de A-, Vinnie Mancuso a écrit pour Collider que Bly Manor “n’est peut-être pas effrayant, mais il reste certainement dans votre cerveau longtemps après sa fin, parce que les maisons, comme les gens, n’ont pas à horrifier pour être hanté.” Selon Mancuso, la saison est “une bête beaucoup plus subtile” que Hill House, celle qui fait tourner “ses assiettes par épisodes à la fois pour mettre en place un récit de plusieurs siècles qui frappe comme une tonne de briques quand la finale l’apporte enfin. tout s’écroule. “

«Si vous venez à Bly Manor à la recherche principalement des bords d’horreur de Hill House, vous pourriez être laissé froid», écrit-il. «Mais si c’était l’aspect humain des repaires de Hill House qui t’a attiré, eh bien, qu’en est-il d’un autre tour de vis?

‘Aussi saisissant et ancré’ que ‘Hill House’

Plusieurs journalistes de TVLine signent des éloges pour Bly Manor, qui, selon eux, bien que différent de Hill House, mérite tout autant d’être regardé. Dans sa critique, Michael Ausiello a déclaré que la série est “effrayante, la foudre au bon moment a en effet frappé deux fois” et aussi “captivante et ancrée que son prédécesseur – avec 10 fois plus de Victoria Pedretti, pour démarrer!” Nick Caruso, quant à lui, a déclaré que Bly Manor “est tout aussi efficace” que Hill House et offre un “ton discret et une approche fraîche” qui l’aident à “se tenir debout”.

Il vous hantera même après le roulement des crédits

“Il est peut-être un peu injuste de continuer à comparer cela à Hill House. Bly Manor partage des tissus conjonctifs similaires – il y a les mêmes plans larges à rampe lente et beaucoup de frayeurs de saut – mais la nouvelle série est très amusante”, a écrit Jack Shepherd dans sa critique. pour Games Radar. “Un terme étrange, peut-être, à utiliser pour décrire une émission qui vous hantera longtemps après le générique, mais qui convient à Bly Manor. Les frayeurs vous feront attraper la main de votre copain de quarantaine, mais ne vous refroidiront jamais complètement. . “

