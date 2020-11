Le comité de sélection français des Oscars a annoncé les cinq films de sa liste restreinte à soumettre aux Oscars en tant que nominé potentiel pour la catégorie Oscar du meilleur long métrage international 2020, et il comprend Cuties. Le film de Maïmouna Doucouré sur une jeune musulmane sénégalaise est devenu un sujet brûlant aux États-Unis au cours de l’été grâce à la campagne marketing de Netflix. Beaucoup ont accusé le streamer de sexualiser de jeunes enfants pour promouvoir le film, et la cinéaste a déclaré qu’elle avait reçu des menaces de mort au cours des retombées.

Les quatre autres films de la sélection française sont Ete 85 de François Ozon (été 85); ADN de Maiwenn (ADN); Two of Us de Filippo Meneghetti; et Gagarine de Fanny Liatard et Jeremy Trouilh. Le comité de sélection se réunira à nouveau le 19 novembre pour décider quel film sera soumis aux Oscars pour être nominé, rapporte Deadline. La soumission de la France l’année dernière était Les Misérables de Ladj Ly. Le film a été nominé pour l’Oscar mais a perdu contre Parasite de la Corée du Sud.

Cuties a d’abord été projeté au Festival du film de Sundance en janvier et a été acclamé par la critique. BAC Films l’a sorti en France en août et a frappé Netflix à l’international le 9 septembre. Le film raconte l’histoire d’une jeune fille sénégalaise de 11 ans qui vit à Paris avec sa famille et qui est partagée entre sa famille traditionnelle et ses amis. Doucouré voulait dire que son film était une critique de l’hypersexualisation des jeunes filles, mais cela a été obscurci lorsque Netflix a commencé à promouvoir le film avec du matériel marketing qui semblait faire exactement cela.

Avant la sortie du film sur Netflix, Doucouré a déclaré à Deadline qu’elle n’avait pas vu les œuvres d’art internationales de Netflix, qui étaient très différentes de l’affiche vue en France. «Je n’avais vu l’affiche qu’après avoir commencé à avoir toutes ces réactions sur les réseaux sociaux, des messages directs de personnes, des attaques contre moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. comme », a expliqué Doucouré. Elle a commencé à recevoir “de nombreuses attaques contre mon personnage” de la part de personnes qui pensaient que son film approuvait les jeunes filles hyper-sexualisantes au lieu de le critiquer. Doucouré a déclaré qu’elle avait également reçu des menaces de mort.

Netflix a finalement changé l’œuvre d’art avant la sortie du film et s’est excusé. “Nous sommes désolés pour les illustrations inappropriées que nous avons utilisées pour ce film”, lit-on dans la déclaration du géant du streaming. “Ce n’était pas une représentation exacte du film, donc l’image et la description ont été mises à jour.”

Alors que l’avenir de Cuties aux Oscars est toujours en cours de décision, le film a déjà remporté une nomination aux prix majeurs. Plus tôt cette semaine, le film a été nominé pour le meilleur long métrage international aux Gotham Awards, qui honore le film indépendant. Les autres nominés dans la catégorie sont Wolfwalkers, Beanpole, Martin Eden et Identifying Features. La cérémonie est prévue le 11 janvier 2021.