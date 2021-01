Les experts ont déclaré qu’un ensemble limité d’informations avait été diffusé sur le dark web mais ont souligné qu’elles n’étaient pas largement disponibles sur les forums publics ni accessibles via les moteurs de recherche Internet.

Le conseil a déclaré que la grande majorité des informations sensibles ou personnelles qu’il détient ne semblent pas avoir été affectées.

Le maire de Hackney, Philip Glanville, a déclaré dans un communiqué: «Il est tout à fait déplorable que des criminels organisés aient choisi l’année dernière d’attaquer délibérément Hackney, endommageant les services et volant de cette manière notre arrondissement, notre personnel et nos résidents, et tout au long de notre séjour dans le milieu de réponse à une pandémie mondiale.

«Aujourd’hui, quatre mois plus tard, au début d’une nouvelle année et alors que nous répondons tous à la deuxième vague, ils ont décidé d’aggraver cette attaque et de libérer maintenant les données volées.

«En collaboration avec nos partenaires, nous ferons tout notre possible pour les traduire en justice.»

La cyberattaque d’octobre a mis hors ligne de nombreux services en ligne du Conseil.

M. Glanville s’est excusé auprès des résidents pour l’inquiétude que l’incident avait causée et a confirmé que toute personne touchée serait contactée directement.

«Je comprends parfaitement et partage l’inquiétude des résidents et du personnel quant à tout risque pour leurs données personnelles, et nous travaillons le plus rapidement possible avec nos partenaires pour évaluer les données et prendre des mesures, notamment en informant les personnes concernées», a-t-il déclaré.

«Bien que nous pensons que cette publication n’affectera pas directement la grande majorité des résidents et des entreprises de Hackney, cela peut sembler un confort froid, et nous sommes désolés pour l’inquiétude et le bouleversement que cela leur causera.

«Nous travaillons déjà en étroite collaboration avec la police et d’autres partenaires pour évaluer toutes les mesures immédiates que nous devons prendre et nous partagerons de plus amples informations sur les mesures supplémentaires que nous prendrons dès que possible.»