aucun autre verrouillage a inauguré de nouvelles façons de se parler dans les codes de Covidspeak. Nous regardons le graphique de l’infection grimper vers le haut, entendons parler d’un autre ami tombé malade ou pire, et annulons nos plans pour la réunion du parc, ce qui était vraiment une excuse pour un bavardage serré.

«Quand nous aurons le vaccin» est devenu un désir nostalgique partagé – une passerelle vers la reprise des déjeuners, des sorties au théâtre et des vacances. Le jour de la victoire des vaccins – lorsque nous avons une immunité suffisante dans environ 70% de la population pour permettre un retour durable à une vie normale – est une perspective encourageante. Le large sourire sur le visage d’une voisine après son premier tir au GP était le meilleur deux mètres que nous ayons eu localement depuis des mois. Même sa promenade avait l’air plus désinvolte.

Donc, sur ce point, les choses s’améliorent, même dans les dents du pic actuel des transmissions. Sauf, aux yeux d’une minorité non négligeable de personnes qui ont intégré le mouvement anti-vax. Jusqu’à présent, environ 80% des Britanniques acceptent de se faire vacciner. Cela laisse un cinquième qui est soit incertain, soit activement sceptique ou opposé – un obstacle à ne pas sous-estimer. Comme le rapporte aujourd’hui le Standard, les patrons de la santé de Newham, l’arrondissement londonien avec certains des taux d’infection les plus élevés du pays, disent qu’ils sont confrontés à un problème «important» de refus du vaccin.

L’anti-vax est mal compris. Il est largement associé au populisme extrême de l’extrême gauche – les théoriciens du complot à la Piers Corbyn qui prétendent que Covid et son remède sont un mélange d ‘«opération psychologique pour fermer l’économie» et de big-pharma con. Alors que le spectre des extrêmes se plie généralement, ils rencontrent la droite libertaire déformée affirmant que les verrouillages sont conduits par la Chine communiste et que nous ferions tous mieux d’errer en liberté alors que la pandémie fait rage.

Si nous voulons comprendre ce qui motive des idées désagréables, c’est une bonne idée de demander à qui vous pourriez savoir qui a tendance à les adopter – et la réponse est souvent un peu plus subtile que les stéréotypes. En ce qui concerne le mouvement anti-vaccination, je l’ai vu s’épanouir dans des groupes très différents. Le premier exemple est quelqu’un qui correspond à la catégorie de passer trop de temps dans les recoins de Facebook et qui aime les faits «alternatifs». Je suppose, en écoutant leur récit de ces choses, est que le conducteur n’est pas tant une tendance à l’extrémisme qu’un sentiment d’anxiété déplacé, comme avec le scandale du mouvement anti-MMR jab. La suggestibilité est la proie des contraires. Il ne sert donc à rien de simplement ridiculiser une telle personne comme un gâteau aux fruits ou une manivelle – à leurs propres yeux, ils sont vigilants et protègent leur famille.

Mes autres contacts anti-vaxxer ont été très instruits. Ils se plaignent du Brexit, mangent bio et sont convaincus des Verts et souvent des fervents élèves à la maison (avant que les parents ne soient obligés de diriger des salles de classe dans la cuisine). Si une grande partie du mouvement est motivée par l’ignorance, une grande partie de celui-ci est alimentée par la certitude excessive de ceux qui pourraient, sur d’autres sujets, paraître simplement trop zélés pour les modes de vie alternatifs, mais dans ce cas, nuire à la quête pour gagner une immunité à grande échelle.

Les mouvements anti-vax rappellent que les défis politiques ne stagnent pas. Ils se transforment et se plient à droite et à gauche (et sont capables de le faire parce qu’ils n’ont jamais à tester la véracité de leurs affirmations en dehors d’une chambre d’écho).

Pour lutter contre cela, les politiciens doivent faire preuve de prudence, notamment parce qu’il y a souvent des grains de vérité dans les mauvais arguments. Les grandes sociétés pharmaceutiques tirent-elles des bénéfices de la recherche d’un vaccin rapide et d’une mise en œuvre rapide par les gouvernements? Oui, mais sans cela, la voie de sortie de la pandémie serait bien plus longue. La tâche des régulateurs est d’assurer la sécurité et la valeur, et non de produire une alternative fantaisiste à la recherche et au développement. Maintenant, l’argument est passé à la vitesse du déploiement de la vaccination – un domaine où nous avons l’air d’avoir une emprise plus certaine sur la livraison qu’une UE hésitante. Une campagne de vaccination soulève des questions légitimes et nous avons besoin de plus de données sur la sécurité et l’efficacité. Les démocraties devraient continuer à se poser des questions sur la santé publique et le rôle des grandes sociétés pharmaceutiques. Mais l’alternative à la vaccination n’est pas une croisade courageuse et alternative, juste un retard mortel avec de vraies victimes en payant le prix. Le déploiement rapide des vaccins nous mènera le plus rapidement hors de la sombre vallée d’un virus mortel. Personne n’a encore eu de meilleure idée – car il n’y en a pas.

Anne McElvoy est rédactrice en chef chez The Economist