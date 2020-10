Les derniers titres dans votre boîte de réception deux fois par jour du lundi au vendredi ainsi que les dernières nouvelles

44 autres personnes testées positives pour le coronavirus sont décédées à l’hôpital en Angleterre.

Cela porte le nombre total de décès confirmés signalés dans les hôpitaux à 29 962, a déclaré mardi le NHS England.

Les patients étaient âgés de 47 à 99 ans et tous avaient des problèmes de santé sous-jacents connus.

Les décès ont eu lieu entre le 23 septembre et le 28 septembre.

Trois autres décès ont été signalés sans résultat positif au test Covid-19.

57900 décès impliquant Covid-19 ont maintenant été enregistrés au Royaume-Uni (PA)

Cela intervient alors que les chiffres publiés par l’Office of National Statistics et les National Records for Scotland révèlent que 57 900 décès impliquant Covid-19 ont maintenant été enregistrés au Royaume-Uni.

Les chiffres publiés mardi par l’ONS montrent que 52 717 décès impliquant Covid-19 étaient survenus en Angleterre et au Pays de Galles jusqu’au 18 septembre et avaient été enregistrés le 26 septembre.

Pendant ce temps, les chiffres des National Records for Scotland montraient que 4 247 décès impliquant Covid-19 avaient été enregistrés en Écosse jusqu’au 20 septembre, tandis que 896 décès étaient survenus en Irlande du Nord jusqu’au 18 septembre (et avaient été enregistrés jusqu’au 23 septembre), selon l’Agence des statistiques et de la recherche d’Irlande du Nord.

Ensemble, ces chiffres signifient qu’à ce jour, 57 860 décès ont été enregistrés au Royaume-Uni où Covid-19 a été mentionné sur le certificat de décès, y compris des cas suspects.

