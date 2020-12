T

Le nombre de morts de coronavirus aux États-Unis a dépassé les 300000 le jour où le pays a commencé à déployer une campagne majeure de vaccination pour vaincre l’épidémie.

Le nombre de morts est égal à une attaque du 11 septembre chaque jour pendant plus de 100 jours et est cinq fois le nombre d’Américains tués pendant la guerre du Vietnam.

Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement, a déclaré que les chiffres étaient «stupéfiants».

Il a ajouté que la crise de Covid-19 était la «pandémie respiratoire la plus percutante que nous ayons connue en plus de 102 ans, depuis l’emblématique grippe espagnole de 1918».

Selon le centre de ressources sur les virus de l’université, 300 361 personnes sont décédées du virus aux États-Unis.

On pense que le nombre réel de vies perdues est beaucoup plus élevé, en partie à cause de décès qui n’ont pas été enregistrés avec précision comme étant liés au coronavirus pendant les premiers stades de la crise.

Biden dévoile le premier plan de 100 jours pour combattre Covid-19

Si un deuxième vaccin est autorisé prochainement, comme prévu, 20 millions de personnes pourraient être vaccinées d’ici la fin du mois.

Pendant ce temps, un changement radical à Washington approche à grands pas après une élection qui était, en grande partie, un référendum sur la gestion du virus par l’administration Trump.

Le président élu Joe Biden a clairement indiqué que sa première priorité serait un effort global et discipliné pour vaincre l’épidémie.

Les experts disent que cela pourrait prendre bien avant le printemps pour les coups et autres mesures visant à maîtriser les cas et les décès aux États-Unis.

(

Sandra Lindsay (à gauche), infirmière au Centre médical juif de Long Island, est inoculée avec le vaccin Covid-19 par le Dr Michelle Chester

/ POOL / . via .)

Avec le temps froid qui pousse les gens à l’intérieur, où le virus se propage plus facilement, et de nombreux Américains dédaigneux des masques et autres précautions, certaines autorités de santé publique prévoient que 100000 autres pourraient mourir avant la fin du mois de janvier.

«Nous nous dirigeons probablement vers la pire période possible à cause de tout ce que nous avons vécu au printemps, à savoir la fatigue, la résistance politique, peut-être la perte de toute la bonne volonté que nous avions à l’égard des gens qui font leur part», a déclaré Jennifer Nuzzo, un public chercheur en santé à Johns Hopkins.

Elle a comparé la réponse du gouvernement à la mobilisation massive entreprise après la mort de près de 3000 Américains lors des attentats terroristes du 11 septembre 2001.

«Penser maintenant que nous pouvons absorber dans notre pays 3 000 morts par jour comme si c’était juste comme d’habitude, cela représente juste un échec moral», a-t-elle déclaré.

