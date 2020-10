C

oronavirus se propage «significativement» plus rapidement à travers le Royaume-Uni que le scénario du «pire des cas» du gouvernement ne l’avait prédit, révèle une nouvelle analyse.

Un document officiel de Sage, publié vendredi, suggère que le nombre de décès dus au virus à travers le Royaume-Uni est «hautement susceptible» de dépasser les niveaux de planification du pire scénario raisonnable (RWCS) au cours des deux prochaines semaines.

Le document était un résumé d’une réunion Sage du 8 octobre, tenue quatre jours avant que Boris Johnson n’annonce le nouveau système d’alerte Covid à plusieurs niveaux du gouvernement pour l’Angleterre.

«Bien plus de 100 nouveaux décès par jour devraient survenir dans les deux semaines, même si de nouvelles interventions strictes sont mises en place immédiatement», indique le document, ajoutant: «Dans tous les scénarios, l’épidémie continue de croître.»

Le 12 octobre, le Premier ministre a annoncé que l’Angleterre serait placée dans des niveaux d’alerte «moyens», «élevés» et «très élevés» – ou niveaux 1, 2 et 3 – selon une nouvelle approche localisée des restrictions de lutte contre les virus.

Lors d’une conférence de presse à Downing Street ce jour-là aux côtés de M. Johnson, le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty – membre de Sage – a déclaré qu’il n’était «pas convaincu» que le «scénario de base» des propositions de niveau 3 «suffirait à prendre le dessus. de celui-ci ».

Deux jours plus tard, un groupe distinct de scientifiques informant le gouvernement a calculé dans un rapport daté du 14 octobre que l’Angleterre voyait entre 43 000 et 74 000 nouvelles infections chaque jour.

«C’est nettement au-dessus du profil du pire scénario raisonnable, où le nombre d’infections quotidiennes en Angleterre est resté entre 12 000 et 13 000 en octobre», a averti le groupe scientifique sur la grippe pandémique sur la modélisation, sous-groupe opérationnel (SPI-MO). .

Les révélations surviennent alors que l’efficacité du système à trois niveaux est plus largement mise en doute, le système NHS Test and Trace enregistrant son plus grand nombre hebdomadaire de cas positifs et une étude de l’Imperial College London constatant que près de 100000 personnes attrapent Covid-19 tous les jours.

Les experts suggèrent qu’une approche plus nationale est nécessaire pour faire face à la flambée du taux d’infection, avec l’espoir que la trajectoire actuelle entraînera probablement presque partout en Angleterre au moins le niveau 2 avant Noël.

Depuis l’introduction du système à plusieurs niveaux, le nombre de décès annoncés sur le tableau de bord des coronavirus du gouvernement a dépassé 100 tous les jours sauf deux – et en quelques jours, plus de 300 décès ont été annoncés.

Le document du 8 octobre met également en garde contre les pressions exercées par le NHS en raison de l’augmentation des infections.

«Les données du NHS montrent également une augmentation des admissions à l’hôpital, en particulier dans le nord-ouest, le nord-est et le Yorkshire.

«S’il n’y a pas d’interventions décisives, une croissance continue aurait le potentiel de submerger le NHS, y compris la fourniture continue de traitements non-Covid», indique le journal.

Le document indique que Sage a précédemment indiqué qu’un ensemble «d’interventions non pharmaceutiques (NPls) doit être adopté pour inverser la hausse exponentielle des cas», ajoutant: «Comme précédemment, plus les mesures supplémentaires sont introduites plus tôt, plus elles seront efficaces. . Des mesures durables à plus long terme seront également essentielles.

«Les interventions précédemment recommandées pour examen sont celles qui auront un impact significatif au niveau de la population sur la réduction de la transmission.

«Les études de cas-témoins indiquent que les restaurants et les bars sont associés à un risque accru de transmission.»

Un disjoncteur figurait en tête d’une liste restreinte d’interventions contre les coronavirus recommandées au gouvernement par Sage il y a plus d’un mois.

Le document de Sage, daté du 21 septembre, a déclaré qu’un ensemble d’interventions serait nécessaire pour inverser la hausse exponentielle des cas.

En tête de liste, il y avait un disjoncteur, une courte période de verrouillage, «pour ramener l’incidence à de faibles niveaux», suivie par des conseils de travail à domicile pour tous ceux qui le peuvent.

Le troisième sur la liste était «l’interdiction de tout contact à l’intérieur du domicile avec les membres d’autres ménages (à l’exception des membres d’une bulle de soutien)» et le quatrième était la fermeture de tous les bars, restaurants, cafés, gymnases intérieurs et services personnels tels que les coiffeurs.

La dernière mesure sur la liste était que tout l’enseignement universitaire et collégial «soit en ligne à moins que l’enseignement en face à face ne soit absolument essentiel».

En réponse aux rapports, une porte-parole du gouvernement a déclaré: «En tant que gouvernement responsable, nous continuons à nous préparer à un large éventail de scénarios, y compris le pire des cas raisonnables, et cela est constamment réexaminé.

«Notre approche est basée sur les différents niveaux de prévalence du virus à travers le Royaume-Uni, mais nous n’hésiterons pas à mettre en place des mesures supplémentaires si nécessaire.

«Nous avons fait des progrès significatifs dans notre réponse à la pandémie – un financement supplémentaire de 3 milliards de livres sterling a été mis à la disposition du NHS pour l’aider à continuer à fournir des soins de haute qualité alors que nous entrons dans l’hiver, des traitements comme la dexaméthasone ont fait leurs preuves. vit, et il y a des progrès prometteurs dans la recherche d’un vaccin sûr grâce à la recherche scientifique soutenue par le gouvernement.

Le professeur Azra Ghani, titulaire de la chaire d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’Imperial College, a déclaré que les gouvernements utilisent RWCS à des fins de planification, et qu’ils ont besoin d’hypothèses sur les niveaux de transmission futurs difficiles à prévoir, et qu’il est plus important de se concentrer sur le stade actuel de l’épidémie.

Il a déclaré: «Bien qu’il y ait eu des signes d’un ralentissement du taux de croissance de l’épidémie dans certaines parties du pays, R reste au-dessus de 1 dans toutes les régions et, par conséquent, les infections, les admissions à l’hôpital et les décès devraient continuer à augmenter. à court terme. »