Le nombre de personnes décédant du coronavirus au Royaume-Uni a augmenté pour atteindre son chiffre hebdomadaire le plus élevé en six semaines, ont révélé de nouveaux chiffres aujourd’hui.

Le Bureau des statistiques nationales a déclaré qu’il y avait eu 158 décès liés à Covid-19 au cours de la semaine précédant le 18 septembre, contre 48 par rapport aux 110 la semaine précédente.

Cependant, ce n’est qu’une fraction des 9 495 décès constatés en une semaine au plus fort de la pandémie à la mi-avril.

À Londres, il y a eu 13 décès de covid au cours de la semaine la plus récente, contre six la semaine précédente. C’est le nombre le plus élevé depuis cinq semaines, mais encore une fois une fraction du nombre maximal de 1818 dans la pire semaine du premier sommet.

Les chiffres sont la dernière preuve de l’augmentation des infections qui commencent à entraîner des décès.

Les chiffres d’aujourd’hui montrent qu’au cours de la semaine la plus récente, il y a eu 259 décès – de toutes causes – plus que la normale en Angleterre et au Pays de Galles.

En Angleterre et au Pays de Galles, il y a eu 139 décès de Covid – 40 de plus que les 99 de la semaine précédente. Cela représentait 1,5 pour cent de tous les décès dans les deux pays.

Les décès dans les hôpitaux et les maisons de soins en Angleterre et au Pays de Galles étaient inférieurs à la moyenne (respectivement 365 et 68 décès de moins), tandis que le nombre de décès dans les résidences privées est resté supérieur à la moyenne quinquennale (711 décès de plus).

Cela pourrait être un indicateur de la façon dont les gens continuent à éviter les traitements médicaux en raison des préoccupations concernant la contraction du covid.

À Londres, le nombre total de tous les décès au cours de la semaine la plus récente (844) était inférieur à la moyenne quinquennale pour la période de l’année (882).

À travers le Royaume-Uni, il y a eu 10 784 décès de toutes causes, soit 257 décès de plus que la moyenne quinquennale.

