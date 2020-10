Il s’avère que les gens sur les réseaux sociaux n’étaient pas les seuls à dénigrer les décorations de Noël de la Première Dame Melania Trump. Dans des bandes récemment publiées, apparemment enregistrées à son insu, la première dame a pu être entendue se plaindre d’avoir à se concentrer sur les décorations de Noël de la Maison Blanche au milieu des critiques concernant la politique du président Donald Trump de séparer les familles qui ont traversé illégalement la frontière sud.

Jouée par Anderson Cooper de CNN jeudi soir et enregistrée par l’ancienne amie et assistante de Trump, Stephanie Winston Wolkoff, la première dame peut être entendue dire: “Ils disent que je suis complice. Je suis le même que lui, je le soutiens. Je ne le fais pas.” t dire assez je ne fais pas assez là où je suis. ” Elle a poursuivi en déclarant qu’elle «travaillait… mon a… sur les trucs de Noël», ajoutant: «qui donne des f… sur les trucs et les décorations de Noël? Mais je dois le faire, non?

«Qui se fout des trucs et de la décoration de Noël? Mais je dois le faire. – Première dame Melania Trump pic.twitter.com/PFyk0tUtlm – Edward-Isaac Dovere (@IsaacDovere) 2 octobre 2020

“OK, et puis je le fais et je dis que je travaille sur Noël et que je prépare Noël et ils ont dit: ‘Oh, qu’en est-il des enfants qu’ils ont séparés?’ Donnez-moi une pause », poursuit-elle. “Où ils disaient quoi que ce soit quand Obama a fait ça? Je ne peux pas y aller, j’essayais de réunir l’enfant avec sa mère. Je n’avais aucune chance – il faut passer par le processus et par la loi.”

La première dame, Melania, a pris la tâche de décorer la Maison Blanche pour Noël chaque année depuis que son mari a pris ses fonctions. Comme le montrent les bandes publiées, elle n’a clairement pas toujours été fan de la tâche, et les années passées ont montré que ses talents de décorateur n’avaient pas non plus gagné beaucoup sur les réseaux sociaux. En fait, le thème des «Trésors américains» de 2018 a amené certaines personnes à comparer 40 arbres topiaires de la colonnade Est à un schéma de décoration qui ressemblait davantage à Gilead de The Handmaid’s Tale. Ses remarques dans les cassettes divulguées amènent de nombreuses personnes à revoir ses décorations de Noël. Continuez à faire défiler pour voir les réponses animées.

Sensationnel. Cette analyse selon laquelle les sapins de Noël rouges de Melania faisaient partie de son «théâtre de la résistance» semble juste sur la bonne voie.https: //t.co/5KfQN0eK47 – NC Vates (@NCVates) 2 octobre 2020

Pour être honnête, Melania n’est pas très douée pour la décoration de Noël. Sa salle rouge sang d’arbres de Noël est cependant mémorable. – Deinos (@DeinosPro) 2 octobre 2020

“Qui se fout de Noël? Des arbres et des décorations?! Mais je dois faire semblant maintenant.” -Melania Trump- La guerre de Noël a commencé tôt cette année. – trifecta (@ 3fecta) 2 octobre 2020

Vous n’avez pas besoin d’écouter les #MelaniaTapes pour savoir qu’elle déteste Noël lorsqu’elle a transformé la Maison Blanche en lave-auto. pic.twitter.com/07Ghu5gWbx – David Leavitt (@David_Leavitt) 2 octobre 2020

Melania, sur bande, disant qu’elle déteste Noël explique pourquoi elle a décoré les couloirs d’arbres de Noël païens rouge sang pic.twitter.com/TFDdSPVGrm – Rick randall-uhrig (@RandallUhrig) 2 octobre 2020

NAH PARCE QUE EN 2018, LORSQUE NOUS NOUS AVONS TOUS NOUS MÉLANGEANT LES ARBRES DE NOËL DE MELANIA, ELLE DIT QUI DONNE UNE BAISE SUR LES TRACES DE NOËL IM LITTÉRALEMENT CRYING pic.twitter.com/5ElktRUMjb – Les potes de kaelee détestent le tableau gsmh ミ ☆ (@ _500miles) 2 octobre 2020

Tout le monde se souvient des arbres de Noël rouges de Melania Trump à la Maison Blanche. De toute évidence, elle n’a pas essayé, peu importe. – 🇨🇦 Darrell 🇨🇦 (@DarrellFTW) 2 octobre 2020

Soudainement, les effrayants arbres de Noël rouge sang de Melania datant d’il y a deux Noël ont beaucoup plus de sens … – Tim Foley (@commanderfoley) 2 octobre 2020

Oui, Melania chante toutes vos chansons de Noël préférées, comme: Oh f * ck ces arbres

F * ck sapins de Noël

Peins-les juste en rouge

comme un meurtre

Oh merde ces arbres

f * ck arbres de Noël

Et f * ck leurs stupides branches # MelaniaTapes pic.twitter.com/LUBn8g7Kq4 – BLOOP! (@susiemcdonnell) 2 octobre 2020

J’ai adoré vos sapins de Noël rouges, Melania. – Robert (@ Robert57281841) 2 octobre 2020

