T

Le ministère de l’Intérieur a contribué aux graves injustices subies par la génération Windrush en ne respectant pas la loi sur l’égalité lors de la mise en œuvre de mesures d’immigration «hostiles», selon un rapport.

La Commission pour l’égalité et les droits de la personne (EHRC) a examiné la manière dont le ministère s’est conformé au devoir d’égalité du secteur public (PSED) lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme politique «environnement hostile».

Introduite en 2012, la politique «d’environnement hostile» de la ministre de l’Intérieur Theresa May a tenté de rendre le séjour au Royaume-Uni aussi difficile que possible pour les personnes qui n’ont pas de congé pour rester dans l’espoir de partir de leur propre chef, a-t-on découvert.

L’évaluation de l’EHRC a conclu que les conséquences négatives de la politique sur les membres noirs de la génération Windrush étaient constamment ignorées, rejetées ou leur gravité négligée. On a également découvert qu’il y avait un engagement limité avec les représentants de la génération Windrush, alors même que les effets graves des politiques environnementales hostiles commençaient à se manifester.

La génération Windrush arrive en Grande-Bretagne

Certains des pionniers de la génération Windrush arrivent à Tilbury Docks, de la Jamaïque

.

Le voyage au Royaume-Uni coûte 28 £

.

Ils sont arrivés le 22 juin 1948

.

L’ex-troupe ‘Empire Windrush’ arrivant à Tilbury Docks de la Jamaïque, avec 482 Jamaïcains à bord, émigrant en Grande-Bretagne

SSPL via .

Le groupe a été le premier de la génération Windrush à émigrer en Grande-Bretagne

.

Les arrivées examinent une carte du métro de Londres

.

La génération Windrush a aidé à reconstruire la Grande-Bretagne d’après-guerre

.

Des membres du 55e Escadron indépendant attendent de monter à bord de l’Empire Windrush à Southampton, pour combattre dans la guerre de Corée

.

Un homme noir passe devant un graffiti indiquant “ Powell For PM ”, faisant référence à Enoch Powell qui a provoqué la controverse avec son attitude franche à l’égard de l’immigration noire et de l’intégration raciale

.

Trois Jamaïcains (de gauche à droite) John Hazel, un boxeur de 21 ans, Harold Wilmot, 32 ans, et John Richards, un charpentier de 22 ans, arrivant à Tilbury Docks

.

Près de 1000 immigrants antillais arrivent dans trois trains de bateaux à la gare de Waterloo. Beaucoup ont apporté avec eux des caisses contenant des biens précieux, le 15 octobre 1961

Mirrorpix / .

Immigrants antillais arrivant au Royaume-Uni, 19 mai 1962

Mirrorpix / .

Près de 1000 immigrants antillais arrivent dans trois trains de bateaux à la gare de Waterloo. Beaucoup ont apporté avec eux des caisses contenant des biens précieux, le 15 octobre 1961

Mirrorpix / .

27 mai 1956: les immigrants en Grande-Bretagne des Antilles font la queue à l’arrivée à Southampton avec des documents

.

Les exceptions au PSED pour l’immigration ont été interprétées de manière incorrecte ou incohérente dans de nombreux cas, et il y avait un manque général d’engagement du ministère de l’Intérieur en faveur de l’égalité, selon le rapport.

Les conclusions de l’évaluation appuient le point de vue de l’examen des leçons apprises de Windrush selon lequel les expériences du groupe étaient «prévisibles et évitables».

Caroline Waters, présidente par intérim de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme, a déclaré: «Le traitement de la génération Windrush à la suite de politiques environnementales hostiles était une tache honteuse sur l’histoire britannique.

<< Il est inacceptable que la législation sur l'égalité, conçue pour empêcher un impact injuste ou disproportionné sur les personnes appartenant à des minorités ethniques et d'autres groupes, ait été effectivement ignorée dans la création et la mise en œuvre de politiques qui avaient des implications si profondes pour la vie de tant de personnes.

“Notre examen a identifié les domaines dans lesquels le Home Office a manqué à ses obligations légales.”

Service du 70e anniversaire de Windrush

Les clients arrivent à l’abbaye de Westminster

Pennsylvanie

Des artistes interprètes ou exécutants de l’association caritative HEbE Foudation se produisent lors d’un service

. / .

Des artistes interprètes ou exécutants de l’association caritative HEbE Foundation se produisent pendant le service

. / .

Theresa May arrive à l’abbaye de Westminster

EPA

Les clients arrivent pour un service Windrush à l’abbaye de Westminster à Londres

EPA

Le ministre de l’Intérieur Sajid Javid arrive à l’abbaye de Westminster

EPA

Sadiq Khan parle avec des invités

EPA

Winston Whyte, John Richards et Allan Wilmot au service de l’action de grâce

Pennsylvanie

Andria Marsh, 63 ans, tient des photos de ses parents et de son passeport britannique d’origine

EPA

Theresa May marche avec le doyen de Westminster John Hall

. / .

Secrétaire à la maison de l’ombre Diane Abbott

Pennsylvanie

Maire de Londres Sadiq Khan

Pennsylvanie

Le ministère de l’Intérieur s’est engagé à conclure un accord avec la CEDH pour préciser les mesures que le ministère prendra pour éviter que des événements similaires ne se produisent.

La CEDH a recommandé que le ministère tienne compte du contexte historique et des implications cumulatives des politiques d’immigration et prenne des mesures significatives pour bien comprendre et se conformer à la PSED.

Le ministre de l’Intérieur Priti Patel et le secrétaire permanent Matthew Rycroft ont déclaré dans un communiqué: «Nous sommes déterminés à redresser les torts subis par la génération Windrush et à réparer les défaillances institutionnelles auxquelles ils ont été confrontés pendant plusieurs décennies.

“Ce rapport met en évidence un certain nombre de domaines importants à améliorer par le ministère de l’Intérieur, en s’appuyant sur le travail que nous accomplissons déjà en réponse à l’examen des leçons apprises de Windrush pour appliquer une approche plus rigoureuse à l’élaboration des politiques, accroître l’ouverture à l’examen et créer un une main-d’œuvre plus inclusive – notamment en lançant une formation complète pour tous ceux qui travaillent au ministère de l’Intérieur pour s’assurer qu’ils comprennent et apprécient l’histoire de la migration et de la race dans ce pays.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec l’EHRC sur un plan d’action conçu pour garantir que nous ne commettons jamais d’erreurs similaires à l’avenir.”

Cela intervient alors que les députés ont lancé une nouvelle enquête sur le système d’indemnisation Windrush au milieu des inquiétudes selon lesquelles les victimes du scandale ont connu de «sérieux retards» et des problèmes de réclamations.

en relation

En plus d’être confrontés à de longs retards dans la réception des paiements, les candidats se sont également plaints d’avoir à lutter avec des formulaires complexes.

Yvette Cooper du Labour, présidente du comité restreint des affaires intérieures, a déclaré: «Il s’agit d’un rapport accablant de la CEDH qui montre à quel point le ministère de l’Intérieur doit changer.

“Il est clair que la manière dont le Home Office a abordé et développé l’environnement hostile a enfreint la loi sur l’égalité – avec des conséquences profondément dommageables pour la génération Windrush.”