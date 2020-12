F

ou le deuxième match consécutif, Chelsea a laissé passer l’opportunité de se hisser au sommet de la Premier League.

Au moment où cette série de matches sera terminée, ils pourraient être aussi bas que huitième. Et cela pourrait empirer avant qu’ils ne soient les prochains en action contre West Ham lundi.

L’insistance de Frank Lampard ces dernières semaines sur le fait que la discussion sur le titre est prématurée n’a été justifiée que par des défaites consécutives à Everton et maintenant aux Wolves.

Peut-être était-ce prophétique – peut-être auto-réalisateur. Peut-être que ses joueurs ont écouté trop attentivement ses paroles.

Perdant 2-1 au Molineux – après avoir pris la tête par Olivier Giroud – ils ne ressemblaient pas à une équipe qui croyait pouvoir gagner dans la nuit. La fanfaronnade des matchs contre Leeds, Séville et Sheffield United était introuvable face à deux voyages difficiles à l’extérieur en l’espace de quatre jours.

Chelsea est passée d’une équipe à but libre à une équipe qui saisit le peu de chances qu’elle peut créer.

Le but de Giroud juste après la mi-temps était leur premier tir cadré – et même alors, il ne faisait que se tortiller au-dessus de la ligne, avec une technologie de ligne de but requise pour confirmer l’avance de Chelsea.

Et au lieu de voir une victoire vitale sur la route, l’équipe de Lampard s’est retirée et a invité les loups à renverser le jeu.

Le merveilleux but solo de Daniel Podence a nivelé les choses avant qu’une contre-attaque époustouflante dans le temps d’arrêt ne soit achevée par Pedro Neto.

Lampard pourrait pointer du doigt d’autres facteurs – Kurt Zouma frappant la barre, Giroud perdant deux chances en or et l’égalisation de Podence après un corner qui aurait dû être un coup de pied de but de Chelsea.

Mais tout comme Everton samedi, les Wolves se sentaient dignes de leur victoire. Chelsea était, en comparaison, plat.

Bien qu’ils puissent signaler des opportunités manquées, ce n’était pas un jeu éclairé par leur verve offensive ou leur créativité. Mis à part leur objectif, leurs meilleures chances sont venues au moyen de coups de pied arrêtés – tout comme à Goodison.

Une ligne avant de Timo Werner, Olivier Giroud et Christian Pulisic n’a pas réussi à ouvrir les Wolves sur une base régulière, tandis que Kai Havertz était à nouveau inadapté après avoir été retourné au milieu de terrain.

Comment ils manquent de l’imagination et de la poussée de Hakim Ziyech. Mais même sans le Marocain, l’équilibre qui avait l’air si parfait il y a un mois se sent totalement décousu maintenant.

Lampard avait appelé à une réaction immédiate à la défaite de samedi lorsqu’il avait fait un chiffre irrité à Goodison.

Le soupçon était que sa frustration était née de la facilité avec laquelle Carlo Ancelotti a annulé son attaque, c’est pourquoi le retour de Pulisic d’une blessure aux ischio-jambiers était un spectacle si bienvenu.

Avec Ziyech et Callum Hudson-Odoi qui devraient être absents jusqu’à Noël, Lampard a besoin de tout le talent créatif qu’il peut trouver – et il était remarquable à quel point son équipe était à court d’idées contre Everton. De façon inquiétante, la même chose pourrait être dite ici.

Lampard voulait une amélioration du croisement de son équipe et il y avait des signes de cela dans les 20 minutes après que Reece James et Ben Chilwell ont tous deux fourni des balles dangereuses sur lesquelles Pulisic et Giroud n’ont pas réussi à capitaliser.

Neto a forcé un arrêt étendu d’Edouard Mendy à l’autre bout.

Chelsea a eu un cri de pénalité après environ une demi-heure lorsque le ballon a semblé frapper la main de Conor Coady, mais VAR a rejeté leurs appels.

Ils n’ont pas réussi à enregistrer un seul tir cadré dans les 45 premières minutes, mais ont été terriblement près de prendre la tête sur le coup de la mi-temps.

Zouma s’est levé pour rencontrer un coin méchant de Mason Mount mais a vu sa tête s’écraser contre la barre et rebondir sur le gazon. Giroud n’a eu qu’à obtenir le rebond sur la cible pour ouvrir le score, mais n’a pas réussi à contrôler son tir, qui est allé du mauvais côté du poteau.

Le Français a fait amende honorable après la pause en tirant devant Chelsea. La course de Chilwell sur le chevauchement l’a vu fouetter un centre vers le poteau le plus proche – et Giroud était assez vif pour devancer son homme et se connecter avec une volée.

C’était exactement ce dont Chelsea avait besoin pour renforcer la confiance dans ce qui était une autre performance largement sans intérêt – mais ils ont été frappés par un coup de poing alors que les Wolves égalisaient après 66 minutes.

Le parcours de tissage de Podence à l’intérieur de la boîte s’est terminé par un effort puissant qui a battu Mendy à son poste proche.

Aussi impressionnant que soit le but, Chelsea pouvait se considérer malheureux car les replays ont montré que le coin qui y avait conduit aurait dû être un coup de pied de but.

Après cela, ce sont les loups qui ont montré toute leur intention de trouver un gagnant. Ils pensaient avoir gagné une pénalité lorsque James semblait faire tomber Neto – seulement pour que VAR l’annule. Si c’était un abandon pour Chelsea, ce fut de courte durée.

Au fur et à mesure qu’ils s’engageaient, les hommes s’avançaient dans cinq minutes de temps d’arrêt, ils ont été ouverts par un compteur de balayage. Le ballon en profondeur de Vitinha a éloigné Neto – et l’attaquant a éludé le défi de Zouma de tirer sur Mendy.

Cela ressemble à un appel au réveil en termes d’ambitions pour le titre de Chelsea. Peut-être un réveil pour tout le monde sauf Lampard.