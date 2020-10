Les défauts qui sépareraient Aracely Arámbula de Luis Miguel | Instagram

L’actrice Aracely Arambula Il semble être entré dans la vie du chanteur Luis Miguel de changer de vie et même de le transformer en père de famille avec l’arrivée de ses deux enfants, cependant, de nouvelles versions indiqueraient les raisons pour lesquelles l’actrice ne pouvait pas continuer à ses côtés.

L’année 2005 est passée lorsque l’actrice et protagoniste de “La Doña” a été capturée par la main du chanteur, Luis Miguel, se promenant dans les rues de Venise, un moment depuis que les caméras et diverses spéculations ne se sépareraient pas du couple jusqu’à la fin de leur relation, qui se terminerait apparemment après cinq ans

Certains de ceux qui ont récemment gagné en pertinence ces derniers jours signalent une série de prétendus «défauts» de l’artiste Luis Miguel ce qui a fini par l’éloigner complètement de l’actrice.

La relation passée entre Aracely Arámbula et Luis Miguel s’est produite assez rapidement après une rencontre et une relation amoureuse, ils se sont mariés immédiatement et après deux ans, ils ont conçu leur premier enfant, Miguel.

C’est au cours de cette étape de bonheur apparent que l’artiste a reconnu sa fille Michelle Salas et tout semblait aller à merveille dans sa relation avec “Chule”, qui était vue comme la femme qui aurait réalisé de grands changements dans la vie de l’idole mexicaine .

Plus tard, l’arrivée de leur deuxième fils, Daniel, a formé la belle famille du couple, ont-ils dit. Cependant, au fil du temps, le désir de l’actrice de retourner à la télévision est également revenu.

Quelque chose avec lequel ils assurent, Luis Miguel ne serait pas d’accord, l’artiste a préféré que le séjour histrionique à la maison s’occupant des enfants, cependant, “Chule” avait une offre sur la porte pour un double rôle dans “Corazón Salvaje”.

Apparemment, cela donnerait le ton à leurs premières différences, Aracely Arámbula n’a pas accepté d’abandonner sa carrière et de se consacrer entièrement à être femme au foyer.

Avec cela, une autre série de désaccords viendrait également, comme le révèlent divers médias, les escapades nocturnes de l’artiste accompagnées de rumeurs d’infidélité finiraient par rompre la relation et la conduire à un divorce définitif.

Enfin, 2011 a marqué l’année qui sépare les litiges judiciaires du couple après que celle-ci se soit produite, l’histrionique aurait déposé une plainte demandant au chanteur de prendre la responsabilité de l’entretien de leurs enfants.

L’une des questions les plus délicates lorsqu’il s’agit de se souvenir de la relation passée du couple composé de l’une des plus belles actrices du Mexique et du célèbre interprète de “La Inconditional”, Luis Miguel.

Enfin, le conte de fées n’a pas eu la fin que beaucoup attendaient, les dernières années de leur relation ont été accompagnées d’une série de hauts et de bas, de combats et de réconciliations, et même en 2008, la version sur l’existence d’un contrat légal est apparue que Luis Miguel, J’aurais imposé à Aracely.

Selon ce document, il dictait que l’actrice devrait donner trois enfants à la chanteuse pour qui elle recevrait une somme juteuse, cependant, Aracely Arámbula a explosé avant ces versions et a catégoriquement nié ces “spéculations” contre elle, selon le site de10.com

Actuellement, l’actrice est une mère dévouée à ses enfants et aujourd’hui plus que jamais elle s’est engagée dans sa carrière «elle est mère et père» pour ses enfants, car un autre des détails que la presse a révélé est que l’artiste, Luis Miguel n’a pas “pu assumer son” rôle “de père” et maintenir une présence étroite avec ses enfants, Daniel et Miguel.

Ceci, l’actrice elle-même, Arámbula a commenté “regrette profondément” et pas pour elle-même, mais pour ses propres enfants, qu’elle élève actuellement seule.