Les demandes d’Angelina Jolie pour Brad Pitt de voir ses enfants | .

Ils révèlent qu’Angelina Jolie a dû mettre en œuvre une condition très grave à laquelle Brad PittIl a dû se soumettre pour être avec ses enfants.

Malgré le fait que les acteurs auraient déjà pu conclure quelques accords et que la paix règne dans la famille Jolie-Pitt, on sait que l’actrice n’hésite pas à exiger des mesures de Brad pour lui permettre d’être avec leurs enfants.

Il faut se rappeler que le couple aurait eu six enfants, trois qu’ils avaient adoptés et trois qu’ils avaient procréés pendant leur mariage.

En épousant Angelina Jolie, Brad Pitt Elle a adopté Maddox, qui vivait déjà avec l’actrice quand elle était célibataire, pendant leur mariage, ils ont adopté Sarah et Pax, ils ont également procréé Shilow, son premier-né et ses jumeaux Vivienne et Knox.

Il y a quelques mois, on savait qu’il y avait enfin une relation cordiale entre Brad et Angelina, donc il a même été vu quitter la maison de l’actrice, cela a été suggéré par la majorité après avoir rendu visite à leurs enfants.

Mais à un moment donné, l’actrice aurait empêché Brad de coexister, qui devait respecter ses règles pour voir ses enfants, après son retour de voyage, selon le magazine Clase.

Loin de vouloir déclencher une guerre, l’histrionique de “maléfique«Il cherche ce qu’il y a de mieux pour ses enfants et pour les protéger, selon les différentes versions.

L’actrice californienne veut empêcher ses enfants de courir les risques de contracter le virus, Covid-19, disent-ils, ceci après que l’acteur aurait passé une bonne saison en Europe avec sa nouvelle copine.

Comme il est devenu connu ces derniers jours, la nouvelle qu’une nouvelle femme était entrée dans la vie de Pitt était un événement surtout en raison des circonstances dans lesquelles cela s’est produit.

Depuis, la polémique tourne autour de lui et de son nouveau partenaire puisque à toute la surprise que cela signifiait, il a été ajouté qu’apparemment le mannequin est marié! Nicole Poturalski, la nouvelle petite amie de Pitt partage une relation ouverte avec l’acteur et ils désignent son mari, un homme d’affaires important le sait et est d’accord!

Mettant ces problèmes de côté, maintenant Angelina a agi en pleine présence de la pandémie, elle a donc mis une condition sur l’acteur pour qu’il puisse voir ses enfants, ce qui consistait à passer 14 jours en isolement pour s’assurer qu’il ne contractait pas. le virus Covid-19.

Selon le magazine “US Weekly”, après qu’une source présumée ait révélé des informations sur l’état de Jolie.

Il ne voulait pas risquer que les enfants l’attrapent. “

Il a également partagé que l’actrice de M. et Mme Smith “ne voulait pas se contenter des résultats des tests que Brad a proposé d’avancer lors de la rencontre avec leurs enfants”, qui Angelina catégoriquement rejetés, l’acteur n’aurait donc eu d’autre choix que de se confiner pour enfin les voir.

Après la rupture de la soi-disant équipe “Brangelina”, les deux acteurs ont été impliqués dans un différend juridique exhaustif et torturant à la fois avec tout et leurs enfants, qui jusqu’à présent est défini par les tribunaux, il y a des mois, on savait que les stars d’Hollywood avaient Ils ont dû engager un juge privé pour poursuivre leur processus de séparation.

Il est à noter qu’en 2019, le couple a demandé au tribunal une séparation de corps pour une cause bifurquée et se déclare célibataire avant de traiter des questions telles que la garde de leurs enfants ou la répartition de leurs biens.

Bien que cette mesure de la part de l’actrice ait été cataloguée par la défense de l’acteur comme une cause qui l’amènerait à gagner du temps pour “donner à son ex-mari la garde minimale” (Brad Pitt) sur ses enfants, selon le site De10.com

Jusqu’à présent, il n’y a pas de résolution finale entre les deux.