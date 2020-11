T

Deux démocrates de New York ont ​​marqué l’histoire en devenant les premiers hommes noirs ouvertement homosexuels à être élus au Congrès.

Ritchie Torres, d’origine afro-latino, a remporté son siège dans le South Bronx tandis que Mondaire Jones a remporté sa course pour un siège couvrant Westchester et le comté de Rockland.

M. Jones a remporté le vote de la candidate à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, qui a déclaré qu’elle avait «bien sûr» voté pour lui lors du scrutin de mardi.

M. Torres a battu 13 autres candidats au siège du député José Serrano dans le 15e arrondissement, dont il prenait sa retraite. Parmi les candidats figurait Ruben Diaz Senior, qui soutient Donald Trump et a exprimé des positions politiques anti-avortement et anti-mariage gay.

Le candidat nouvellement élu, M. Jones, avait précédemment déclaré à CBS que la possibilité d’être l’un des deux hommes noirs ouvertement homosexuels élus au Congrès était «une lourde responsabilité».

«Je suis heureux de fournir ce genre de représentation à tant de jeunes et de personnes âgées de tout mon district et de tout le pays qui m’ont contacté et ont dit: ‘Je suis tellement inspiré par ce que vous faites . Vous me donnez de l’espoir et je peux être mon moi authentique dans un monde rempli de tant d’injustices, «et c’est vraiment un honneur de pouvoir le faire», a-t-il déclaré.

Plusieurs autres records LGBTQ + ont été battus à travers le pays lors des élections américaines de 2020.

Linnae Goswami Maher, tenant son fils Christian, s'adresse au candidat démocrate Mondaire Jones alors qu'il fait campagne le jour du scrutin

La démocrate Sarah McBride a remporté la course au Sénat du Delaware lors des élections générales de mardi, faisant d’elle la première personne transgenre à occuper un poste à la chambre haute de l’État.

Bien qu’il existe une poignée d’autres législateurs transgenres dans le pays, elle est la première personne transgenre à occuper le poste de sénateur d’État.

Elle rejoint plusieurs «premières» LGBTQ + élues mardi, avec la première personne transgenre amérindienne élue au pouvoir, et la première personne non binaire élue à la législature de l’État.

Suite à sa victoire, Mme McBride a déclaré sur Twitter: «À quiconque craint que sa vérité et ses rêves ne s’excluent mutuellement, sachez que le changement est possible. Sachez que votre voix compte. Sachez que vous pouvez le faire aussi.

«J’espère que ce soir montrera à un enfant LGBTQ que notre démocratie est assez grande pour eux aussi.»

Au Kansas, l’enseignante à la retraite Stephanie Byers a remporté sa course à la Chambre des représentants de l’État.

Mme Byers, membre de la nation Chickasaw, serait la première personne transgenre amérindienne élue à un poste à travers le pays.

Mauree Turner a également battu un record américain, devenant la première personne non binaire élue à une assemblée législative d’un État aux États-Unis, remportant sa course à la Chambre de l’État de l’Oklahoma.

En remportant leur course, Mx Turner est également devenu le premier musulman à servir dans la législature de l’État de l’Oklahoma.

Le LGBT Victory Fund, une organisation qui travaille pour recruter, former et élire des fonctionnaires LGBTQ +, a affirmé que l’élection pourrait voir le nombre de législateurs transgenres doubler.

«Ce soir, nous avons élu notre premier sénateur trans d’État, notre premier législateur d’État non binaire, et nous sommes toujours sur la bonne voie pour doubler le nombre de législateurs trans d’État dans tout le pays», a déclaré l’organisation sur Twitter.

«Nous avons également élu des candidats de couleur à la législature des États dans des États et des chambres où nous n’en avons jamais eu auparavant.»

Avec un nombre record de bulletins de vote par correspondance déposés, on s’attend à ce que les résultats définitifs des élections soient retardés de quelques jours.

Reportage supplémentaire de PA Media.