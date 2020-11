Les législateurs ont prévu un dîner de groupe en personne samedi soir, mais les réactions négatives extrêmes à l’idée ont changé leurs plans. Les démocrates et les républicains élus à la Chambre des représentants lors de l’élection présidentielle de 2020 ont prévu des dîners à l’intérieur pour leurs nouveaux membres à Washington, DC, selon la correspondante de NBC News Leigh Ann Caldwell. Après que Caldwell ait publié une photo de l’arrangement des démocrates sur Twitter, de nombreux Américains ont condamné l’événement en raison de la pandémie de coronavirus.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré à Caldwell que le médecin du Capitole avait approuvé les arrangements pour le dîner, ajoutant: “c’est très espacé”. Caldwell a pris une photo de tables disposées à six pieds l’une de l’autre dans une salle somptueuse, formellement disposées avec des centres de table et des nappes, et avec des statues ornées les regardant. Tout au long de vendredi après-midi, le tweet de Caldwell est devenu viral, avec plus de 20 000 citations-tweets, dont la plupart étaient au mieux dérisoires. En quelques heures, le porte-parole de Pelosi, Drew Hammill, a annoncé que l’événement en personne avait été annulé.

Les dirigeants de la House Dem et du GOP organisent des dîners respectifs pour les nouveaux membres. . @ SpeakerPelosi m’a dit que c’était sûr. «C’est très espacé», dit-elle et il y a une ventilation améliorée et le médecin du Capitole a signé. pic.twitter.com/ZXjf72lnrP – Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) 13 novembre 2020

“Les membres élus prennent maintenant leurs repas en boîte et quittent le Capitole. Il n’y a pas de dîner de groupe”, a écrit Hammill.

Cela aussi a suscité des réponses sardoniques, bien que certains adeptes aient remercié Hammill et les démocrates d’avoir reconnu l’erreur. D’autres ont pensé que l’idée du dîner en premier lieu était un signe d’hypocrisie, considérant à quel point les démocrates critiquent durement le président Donald Trump pour ne pas avoir pris la pandémie de COVID-19 au sérieux. Voici un aperçu de la façon dont Twitter a répondu aux plans de dîner officiel des démocrates de la Chambre ce week-end.

Pas de Thanksgiving pour nous paysans à travers …. https://t.co/sTJjb8Yoa4 – Rob (@ _ROB_29) 14 novembre 2020

Pourtant, vous n’êtes pas autorisé à célébrer l’action de grâces ou à sortir pour manger ou travailler. Vous vous sentez encore joué ?? https://t.co/jPvevA1o33 – Megan (@ megmarie422) 14 novembre 2020

L’une des premières choses qui est venue à l’esprit pour de nombreux utilisateurs qui ont vu la photo de Caldwell était leurs propres plans de Thanksgiving, qui ont été modifiés ou modifiés au-delà de toute reconnaissance. En général, les démocrates se sont joints aux responsables de la santé publique pour conseiller aux Américains de ne pas organiser de célébrations de Thanksgiving en grands groupes cette année.

Optique

Cher @SpeakerPelosi Nous devons avoir une conversation sur la messagerie. https://t.co/qfhsOWQ4Kq – Don Winslow (@donwinslow) 14 novembre 2020

Il est facile pour moi de croire que cela suit le protocole médical approprié, mais ce n’est pas le but. C’est l’optique de le faire à un moment où il y a encore tant de désinformation et de confusion à propos du COVID, où chaque jour est un record pour de nouveaux cas. Ce n’est pas un bon exemple à donner. https://t.co/OQclXkevw3 – Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 13 novembre 2020

Alors que Pelosi a déclaré aux journalistes que le dîner avait été approuvé par les médecins et ventilé de manière experte, de nombreux critiques pensaient qu’elle manquait le point. Le dîner était encore un exemple des ressources auxquelles Pelosi avait accès que ses électeurs n’avaient pas, ce qui semblerait mauvais d’un point de vue politique au moins.

Non-excuses

C’est tellement frustrant que vous ne pouvez pas simplement admettre ce que vous essayiez de tirer. Ouais, ils étaient déjà à Washington, on sait, et tu as raté. S’il vous plaît, admettez-le. – Stacy Marie Davis (@stacyosterman) 14 novembre 2020

Beaucoup ont également eu des réactions sévères pour Hammill lorsqu’il a annoncé que le dîner avait été annulé, estimant qu’il évitait intentionnellement des excuses ou une autre adresse de leurs griefs.

Préoccupation

Je ne comprends pas ça. Une grande fête ou un dîner à l’intérieur n’est pas une bonne idée pour le moment, selon de nombreux responsables de la santé publique et les principaux experts du gouvernement en matière de coronavirus, car les cas de coronavirus atteignent des niveaux records. (Tout comme une soirée électorale à la Maison Blanche n’était pas une bonne idée.) Https://t.co/uKb3NAemoD – Josh Dawsey (@ jdawsey1) 13 novembre 2020

Mis à part les postures politiques, beaucoup étaient confus que Pelosi et ses collègues consentiraient à ce genre de dîner, car ils semblent comprendre les risques d’être infectés par le COVID-19, contrairement à leurs rivaux politiques qui nient parfois la gravité du virus.

Merci

Merci. https://t.co/2WsxMcVZBW – isthisthingon (@SukiFrench) 14 novembre 2020

Certains ont remercié Hammill et Pelosi, sincèrement, mais pas toujours chaleureusement, pour avoir changé en fonction de leurs critiques. Quelques-uns ont fait remarquer que c’était au moins un pas de mieux que l’administration Trump, qui continue d’organiser des événements en personne malgré le tollé public et contre l’avis des responsables de la santé publique.

Twitter

La puissance du Ratio https://t.co/MbVM86OFph – YesThatShoe (@the_shoe_yes) 14 novembre 2020

D’accord, c’est tellement mieux. C’est ridicule qu’ils aient besoin d’indignation pour modifier leurs plans, mais au moins ils l’ont fait. https://t.co/fUUMM4mzvz – Paul #WearAMask #AbolishThePolice #BLM Roth (@paulidin) 14 novembre 2020

De nombreux utilisateurs de Twitter se sont félicités d’avoir poussé Pelosi à modifier ses plans pour l’événement. Ils ont deviné que sans tollé public, Pelosi n’aurait ni changé l’événement ni affronté la contradiction si elle était présentée.

Pression publique

Rapide! Dites-leur de soutenir l’assurance-maladie pour tous! – James D’Amato (@OneShotRPG) 14 novembre 2020

Enfin, voyant à quelle vitesse les plans de ce dîner ont changé en raison de la pression du public, certains utilisateurs ont plaisanté sur l’utilisation de cet effet de levier pour d’autres aspects de leur programme, y compris les politiques publiques qu’ils veulent que Pelosi approuve.

