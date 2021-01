ré

Les émocrates intensifient la pression sur le vice-président Mike Pence pour expulser Donald Trump de ses fonctions avec une résolution à la Chambre l’exhortant à invoquer le 25e amendement contre le président en difficulté.

Si les législateurs votent pour, M. Pence disposera de 24 heures pour agir contre M. Trump.

Si l’ultimatum échoue et que le vice-président renonce à la demande de destitution de M. Trump à cause de l’émeute de Capitol Hill, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré qu’elle lancerait une procédure de destitution – la première fois qu’un président a été destitué deux fois.

Les démocrates s’opposent au président sur deux fronts – pour le forcer à quitter le bureau ovale avant qu’il ne puisse faire plus de dégâts et pour l’empêcher de se présenter à nouveau à la présidence.

Hier soir, Mme Pelosi a qualifié M. Trump de «dérangé, dérangé et dangereux».

«En protégeant notre Constitution et notre démocratie, nous agirons de toute urgence, car ce président représente une menace imminente pour les deux», a-t-elle écrit dans une lettre expliquant les prochaines étapes aux démocrates du Congrès.

«L’horreur de l’attaque continue contre notre démocratie perpétrée par ce président s’intensifie, de même que le besoin immédiat d’agir.»

De nombreux chefs de file ont été identifiés et arrêtés par la police au cours du week-end, mais on craint à Washington que le président puisse leur pardonner s’il est autorisé à purger son mandat. Il aurait également évoqué la possibilité de se pardonner d’éventuelles poursuites pénales.

M. Trump – interdit de Twitter – n’a pas été vu en public depuis mercredi dernier, lorsqu’il a attisé la foule de partisans qui ont continué à prendre d’assaut le Capitole américain, mais envisage de visiter un mur en partie construit à la frontière du Texas avec le Mexique le Mardi. Il n’a fait aucun commentaire public sur l’émeute depuis la publication d’un court message vidéo jeudi dernier.

Le président n’a pas parlé à M. Pence depuis l’attaque du Capitole. Le vice-président aurait besoin du soutien d’une majorité du cabinet Trump pour destituer M. Trump en invoquant le 25e amendement de la Constitution américaine au motif qu’il n’est pas apte à servir.

Les démocrates pensant qu’il est peu probable que M. Pence prenne l’initiative de forcer le président à sortir, la Chambre pourrait voter pour la destitution dès mercredi, une semaine avant l’investiture de Joe Biden.

Alors que la Chambre contrôlée par les démocrates approuvera presque certainement les articles de mise en accusation, son passage par le Sénat, la chambre haute du Congrès où les républicains détiennent toujours l’équilibre des pouvoirs, est moins prévisible même si un nombre croissant de républicains se prononcent contre M. Trump.

L’article de quatre pages de mise en accusation accuse le président «d’incitation volontaire à la violence contre le gouvernement des États-Unis».

Le membre du Congrès démocrate James Clyburn fait pression pour que le procès du Sénat soit reporté à 100 jours après que M. Biden s’installe à la Maison Blanche pour lui laisser le temps de définir son programme et d’empêcher tout ce qui entrave la bataille contre la pandémie de coronavirus.

Une majorité des deux tiers au Sénat est nécessaire pour révoquer M. Trump, mais une majorité simple pourrait alors lui interdire d’occuper un poste futur.

Cependant, de nombreux républicains ne soutiennent pas la pression pour chasser prématurément M. Trump de la Maison Blanche. «Les démocrates vont essayer de démettre le président de ses fonctions sept jours seulement avant son départ», a déclaré le membre du Congrès Jim Jordan à Fox News: «Je ne vois pas comment cela unifie le pays.»

Plus de détails sur la violence à l’intérieur des bâtiments du Congrès sont apparus avec une nouvelle vidéo montrant un policier anonyme attaqué par une foule frénétique et battu avec un mât et une matraque. Le policier du Capitole Brian Sicknick est décédé après avoir été frappé à la tête avec un extincteur et un deuxième officier de service au Capitole mercredi dernier, Howard Liebengood, s’est suicidé samedi. Quatre émeutiers sont également morts dans le chaos.

L’avertissement est venu après qu’un membre du Congrès républicain a révélé la semaine dernière qu’il avait été testé positif pour le virus.