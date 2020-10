Les démocrates et les républicains ont tenté de parvenir à un accord sur un autre plan de relance sans succès. Cela fait près de sept mois que le Congrès a adopté la loi CARES, et les Américains sont impatients de savoir si une aide supplémentaire du gouvernement fédéral est en route. Vendredi, la Maison Blanche a proposé aux démocrates de la Chambre un accord de 1,8 billion de dollars, que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi a rejeté, par Newsweek. Maintenant, plusieurs législateurs démocrates appellent les principaux membres du Congrès à se réunir enfin afin d’adopter un autre plan de relance.

L’un des principaux points de discorde entre les démocrates et les républicains a été le prix total du paquet. Vendredi, la Maison Blanche aurait proposé aux démocrates un accord de l’ordre de 1,8 billion de dollars, un chiffre inférieur à ce qu’ils recherchaient. En réponse à cette offre, Pelosi a déclaré que c’était “un pas en avant, deux pas en arrière”. Dans une lettre à ses collègues, elle avait beaucoup plus à dire sur cette récente proposition. Comme elle l’écrivait dans la lettre, la démocrate de Californie a également qualifié l’offre de «manifestement inadéquate» et «totalement insuffisante».

“Les nouvelles sont remplies de chiffres en termes de dollars”, a poursuivi Pelosi. «Le cœur du problème est le suivant: pouvons-nous laisser le virus faire rage et ignorer la science comme le propose l’Administration, ou accepteront-ils le plan stratégique scientifique de la loi sur les héros pour écraser le virus. Nous avons d’autres différences en termes de bénéficiaires des dépenses. Mais en termes de tests, de traçage et de traitement, ce que l’administration Trump a offert est totalement insuffisant. ” Alors que les démocrates ont rejeté la dernière offre des républicains, leur propre proposition de 2,2 billions de dollars a déjà été adoptée à la Chambre contrôlée par les démocrates. Cependant, les républicains et la Maison Blanche ont déjà rejeté ce plan. À la lumière de ces négociations infructueuses, de nombreux législateurs progressistes, dont le représentant Ilhan Omar, le représentant Ayanna Pressley et le représentant Pramila Jayapal, ont tous appelé les principaux membres du Congrès à se réunir sur un plan de relance.

Pressley a écrit sur Twitter: «Le président de Donald Trump @federationreserve est d’accord, les familles ont besoin de secours COVID MAINTENANT. Faites votre travail @senatemajldr. Elle a inclus un lien vers un article concernant le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui a exhorté les législateurs à adopter une législation économique. Jayapal s’est également adressé à Twitter pour écrire: «Les familles ont besoin de secours, les petites entreprises ferment définitivement, les gens perdent leur logement et le virus est toujours en fuite. Cela fait près de DEUX semaines que la Chambre a adopté un solide programme d’aide pour répondre Il est temps que le Sénat fasse de même. “