Les législateurs démocrates rédigeraient une législation qui pourrait répondre au souhait du président Joe Biden d’étendre le crédit d’impôt pour enfants. La nouvelle législation demanderait à l’IRS d’envoyer des paiements mensuels aux familles américaines avec enfants, même au-delà de la pandémie de coronavirus. Les Américains ayant de jeunes enfants verraient jusqu’à 3600 dollars par an et par enfant, ou 3000 dollars par an pour un enfant plus âgé, ont déclaré samedi des responsables au Washington Post.

Une ébauche du plan ordonnerait à l’IRS d’envoyer aux familles 300 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans et 250 $ par mois pour chaque enfant de 6 à 17 ans. Ce serait différent des chèques de relance ponctuels, car l’administration Biden et Les démocrates espèrent que cela pourrait être une aide à long terme aux familles américaines, ont déclaré trois hauts responsables démocrates au Post. La proposition actuelle maintiendrait le programme pendant un an seulement, mais les démocrates espèrent que les Américains feraient pression sur le Congrès pour que le plan continue après un an. Les Américains les plus riches ne seraient pas éligibles à cet avantage, mais les démocrates n’ont pas encore fixé le seuil de revenu. Le président du comité des voies et moyens de la Chambre, Richard Neal, et la présidente du comité des crédits de la Chambre, Rosa DeLauro, sont tous deux impliqués dans la rédaction de l’expansion du crédit d’impôt pour enfants, a déclaré une source à CNN.

Le plan ne sera pas bon marché. Le Comité non partisan pour un budget responsable estime qu’il pourrait ajouter jusqu’à 120 milliards de dollars au déficit fédéral pendant un an seulement. Cependant, les chercheurs de l’Université de Columbia pensent que cela pourrait aider à réduire de moitié la pauvreté des enfants aux États-Unis.La plupart des républicains du Congrès rechigneront probablement à l’idée en raison du coût, bien que les sénateurs Marco Rubio et Mike Lee aient proposé d’augmenter le crédit d’impôt pour enfants dans le passé.

Bien que la Maison Blanche n’ait pas explicitement commenté l’effort, Biden a déclaré qu’il souhaitait étendre le crédit d’impôt pour enfants. Ses propositions de 1,9 billion de dollars pour aider les Américains et l’économie le feraient pendant un an. Il veut le rendre entièrement remboursable afin que plus de ménages puissent le réclamer. Le Centre sur le budget et les priorités politiques estime que 27 millions d’enfants vivent dans des familles à faible revenu qui bénéficient d’un crédit d’impôt partiel ou nul, car ils gagnent trop peu, note CNN.

La nouvelle proposition voudrait que l’IRS envoie les paiements directement aux Américains, de la même manière que les paiements de relance ont été distribués l’année dernière. Les contribuables n’auraient pas à attendre de produire des déclarations de revenus pour obtenir le crédit, et les familles en bénéficieraient même si elles doivent des impôts. “Cela bénéficiera d’une plus grande adhésion collective si une plus grande partie de la population reçoit directement le paiement”, a déclaré un assistant démocrate au Post. Les législateurs démocrates espèrent également que le département du Trésor pourra créer un site Web sur lequel les parents pourront gérer le décaissement du crédit, ont déclaré des sources au Post.