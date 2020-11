F

ou un couple qui a changé le visage du sport mondial, Vitaly et Yuliya Stepanov sont étonnamment modestes, presque gênés par l’ampleur de leur décision commune de s’exprimer.

Vitaly, l’agent antidopage, et Yuliya, l’athlète, ont été les premiers à lever le voile sur le dopage russe, une saga qui a traîné sur le Tribunal arbitral du sport (TAS) aujourd’hui – en jeu la participation russe aux Jeux olympiques réorganisés et au-delà.

Aujourd’hui, le couple reste dans un lieu inconnu aux États-Unis, leurs accents un cadeau de leur nationalité bien que les voisins ne connaissent pas le passé des parents de Robert, six ans.

Les deux, dans une rare interview, sont catégoriques sur le fait qu’il n’y a aucun regret quant à leur décision de s’exprimer, ce qui les a forcés à faire leurs valises et à quitter rapidement la Russie par peur pour leur vie.

Pourraient-ils envisager un jour de retour chez eux? Yuliya dit: «Alors que [Vladimir] Poutine est président de la Russie, il n’est pas sûr pour nous d’aller en Russie.

Poutine a décrit Yuliya comme «un Judas», et elle n’est pas vraiment en désaccord: «Que peut-il dire d’autre? Bien sûr, je suis Judas pour lui. Parce que je dis la vérité et qu’il veut la cacher, il veut tricher. Bien sûr, je suis Judas pour lui.

S’ils nous tuent aux États-Unis, la vérité sortira, mais si nous sommes tués en Russie, ils diront simplement que c’était un accident.

D’un retour dans leur patrie, elle ajoute: «Mon amie m’a demandé:« Si vous allez en Russie, que se passe-t-il avec vous? Je lui ai dit qu’ils allaient probablement nous tuer et ils disent que c’est un accident.

Sur le sol américain, cependant, elle se sent plus en sécurité: «Mon ami m’a demandé: ‘Pourquoi pensez-vous qu’ils ne peuvent pas vous tuer ici en Amérique?’ Et je lui ai dit que s’ils nous tuent ici en Amérique, les Américains enquêteront sur l’affaire et le monde entier connaîtra la vérité. Mais s’ils nous tuent en Russie, les Russes vont enquêter sur cette affaire et ils diront simplement que c’est un accident.

Vitaly, travaillant pour Rusada (l’agence russe antidopage), a contacté pour la première fois l’AMA en 2010 pour lui faire part de rapports de dopage russe. Mais, après des années sans succès, il a été invité à contacter le journaliste allemand Hajo Seppelt et ensemble, ils ont levé le voile sur le dopage russe dans un documentaire en décembre 2014, grâce au tournage et à l’enregistrement par Yuliya d’athlètes et d’entraîneurs russes.

Ils ont été salués comme des héros mais tous deux rejettent l’étiquette. Yuliya dit: “Je ne me sens pas comme un héros, je suis juste contente de dire la vérité et je ne reçois pas cette grosse charge de mensonges sur le dos.”

Mais le scandale russe est en cours, avec une décision du TAS sur une affaire entre l’AMA et Rusada, qui arrive à sa conclusion jeudi avant une décision en temps voulu.

Au cœur de la vie des Stepanov se trouve naturellement leur fils, Robert, également le personnage clé dans leur décision de rendre publique au grand risque pour leur propre sécurité. Mentionner leur fils et être emmené hors de Russie étaient leurs deux seules conditions pour passer à la caméra en premier lieu.

Pour Vitaly, l’idée d’un terrain de jeu plus propre était «toujours l’espoir depuis le début». Pour Yuliya, une ancienne coureuse de demi-fond qui s’était elle-même dopée dans le système russe, la question de savoir si la Russie a nettoyé son acte est une réponse à laquelle elle se débat: «Nous ne savons pas. Ce n’est pas facile de changer de mentalité. La mentalité russe est de tricher. »

Vitaly ajoute: «Nous avons fait notre part pour exposer le problème. Ils continuent de nous considérer comme des traîtres et nous ne savons pas si quelque chose a changé, mais nous ne le pensons pas.

«Le mouvement antidopage a encore beaucoup de problèmes dans presque tous les pays du monde, y compris la Russie et les États-Unis. Et malheureusement, il y aura encore beaucoup d’athlètes propres qui continueront à être escroqués hors de leur place de foire aux Jeux Olympiques. Mais l’espoir est que tout le système s’améliore progressivement. »

Les Stepanov ont trouvé aux États-Unis un bonheur qui faisait défaut dans les premiers jours de leur relation. Au début, la leur était désastreuse. Avec Vitaly pensant qu’il faisait partie du programme antidopage opérationnel, Yuliya a révélé comment, à 19 ans, elle s’était dopée pour la première fois à la demande de son entraîneur et le faisait toujours.

Avec le recul, Vitaly se souvient: «Je me sentais idiot parce que je pensais faire partie d’une équipe pour résoudre ce problème. J’ai alors compris que je faisais partie de ce plus gros mécanisme qui ne croit pas au sport propre. Ils ont besoin de médailles et d’autant de médaillés dans autant de sports possibles, en particulier les sports olympiques. »

À la fin de leur premier rendez-vous, ils ont plaisanté en disant qu’ils ne se reverraient plus jamais. Quant à savoir comment la date deux est arrivée, Vitaly ajoute: «Nous ne sommes pas trop brillants!»

Mais une histoire d’amour s’est épanouie, sa femme rejoignant son mari dans le combat lorsqu’elle a été interdite pour violation du passeport biologique d’un athlète et devenue dénonciatrice.

Lorsqu’ils ont quitté la Russie, ils n’ont emballé que quatre sacs, en supposant que rien ne se passerait de leurs révélations. Yuliya a estimé que l’opinion du monde était «que de nombreux pays trichent et que personne ne s’en soucie».

Mais ils restent en quelque sorte dans les limbes. Ils ont déménagé plusieurs fois depuis leur arrivée aux États-Unis, mais se sentent désormais installés chez eux et espèrent que l’asile leur sera accordé à l’avenir.

«Nous espérons qu’un jour nous pourrons appeler cet endroit chez nous, mais actuellement, c’est juste l’endroit où nous restons et nous n’avons fondamentalement pas de documents nous permettant de rester ici de façon permanente», dit Vitaly. «Il y a de plus gros problèmes dans le monde, mais nous avons défendu la vérité en tant que famille et nous avons continué à nous battre pour la vérité. Il y a quelques résultats à ce combat.