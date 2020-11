C

La promesse du ministre Rishi Sunak d’investir 275 millions de livres dans le système de justice pénale a été saluée par les dirigeants juridiques qui préviennent que cela ne doit pas être un «éclair dans la casserole» pour résoudre la crise de la justice.

L’examen global des dépenses du gouvernement aujourd’hui comprenait une injection de fonds dans le budget du ministère de la Justice de l’année prochaine, afin de s’attaquer à l’arriéré des tribunaux de la Couronne et de faire face à l’afflux d’affaires généré par des milliers de nouveaux policiers.

Les promesses de Sunak comprennent 315 millions de livres sterling pour améliorer l’état des prisons du pays, 105 millions de livres sterling pour la rénovation des palais de justice et 40 millions de livres supplémentaires pour soutenir les victimes de la criminalité.

Amanda Pinto QC, présidente du Conseil du barreau, a déclaré que les engagements de dépenses de la chancelière étaient conformes aux recommandations faites par la profession juridique au Trésor.

«L’annonce d’un financement supplémentaire pour le système de justice dans le cadre de l’examen des dépenses d’aujourd’hui est une lueur d’espoir en termes de résolution des nombreux problèmes auxquels notre système de justice est confronté», a-t-elle déclaré.

«C’est un signe que ce gouvernement comprend l’importance d’investir dans l’ensemble du système de justice du début à la fin.

Mais elle a averti que l’argent n’offrirait que des solutions à court terme aux problèmes de justice et “ne doit pas être un éclair”.

«Le gouvernement doit désormais s’assurer que le système est durable à long terme pour garantir l’accès à la justice pour tous», a ajouté Mme Pinto.

L’arriéré d’affaires devant la Crown Court est maintenant de plus de 51000, en raison d’une combinaison de restrictions de coronavirus sur le système et de restrictions budgétaires de longue date antérieures à la pandémie.

«La justice dans ce pays était déjà dans une situation désastreuse avant la pandémie et est sous pression comme jamais auparavant, de sorte que les 275 millions de livres sterling promis pour réduire les arriérés persistants de la Cour de la Couronne ne sont pas arrivés trop tôt», a déclaré la Law Society of England et le président du Pays de Galles, David Greene.

«Bien que nous saluions cette injection de liquidités, des investissements supplémentaires urgents sont nécessaires pour préserver le marché vital de l’aide juridique en matière pénale.»

L’annonce de l’examen des dépenses comprenait également 76 millions de livres sterling pour renforcer la capacité des tribunaux de la famille et des tribunaux du travail, qui ont également un arriéré croissant à résoudre.

Les retards dans les procès devant jury ont mis en lumière les problèmes du système judiciaire, certaines victimes et accusés devant maintenant attendre 2022 avant d’avoir leur journée au tribunal.

Un paquet d’urgence de 80 millions de livres sterling a été convenu cet été, aidant le ministère de la Justice à installer du plexiglas dans les tribunaux pour aider à la distanciation sociale, à mettre en place des tribunaux d’urgence et à renforcer les capacités en utilisant des bâtiments portables.

Il y a maintenant plus de 250 salles d’audience en Angleterre et au Pays de Galles qui peuvent être utilisées pour accueillir des procès devant jury, mais les chiffres de fin octobre montrent que moins de 100 procès sont réellement entendus.

Le Lord Chief Justice, Lord Burnett of Maldon, a déclaré aux députés plus tôt ce mois-ci qu’une reprise complète qui commence à réduire l’arriéré ne sera livrée qu’avec les tribunaux utilisés à pleine capacité, avec suffisamment de personnel et d’avocats pour permettre d’entendre les affaires.

James Mulholland QC, président de l’Association du Barreau Criminel, a qualifié l’annonce d’aujourd’hui «d’une brique dans le mur de la justice pénale qui a été démolie après une décennie de réductions annuelles répétées totalisant des milliards de livres».

«Pour transformer la brique de financement d’aujourd’hui en une pierre angulaire à partir de laquelle nous pouvons reconstruire afin que notre système de justice pénale puisse fonctionner à nouveau, il faut que le gouvernement et le Trésor s’engagent sérieusement à répéter et à augmenter à ce niveau chaque année pour le les cinq prochaines années », a-t-il dit.

«Des dizaines de milliers de personnes ordinaires restent en suspens dans l’attente de la justice, de nombreuses personnes continuent de se sentir vulnérables chez elles et dans la rue, alors que les taux d’inculpation pour les crimes déclarés par la police tombent à des niveaux records, tandis que le nombre d’innocents est enfermé. en prison en attendant des niveaux records.

Le gouvernement a déjà promis de fournir 20 000 nouveaux policiers et promet 18 000 nouvelles places de prison, pour correspondre à une rhétorique «sévère contre le crime» de tout le gouvernement.

Le Trésor était sous pression avant l’annonce de mercredi pour fournir un financement adéquat aux tribunaux et au système judiciaire au sens large, pour faire face aux demandes supplémentaires ainsi qu’aux luttes existantes.