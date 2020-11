T

ory députés font pression sur Boris Johnson pour sortir Londres du lock-out et entrer dans le niveau 1 alors que les chiffres officiels montrent que les cas de Covid-19 tombent dans 21 arrondissements, révèle aujourd’hui l’Evening Standard.

Ils exhortent le No10 à assouplir considérablement les restrictions dans la capitale si le virus est maîtrisé avant la fin du verrouillage le 2 décembre.

Cependant, ils ont également souligné que les Londoniens devraient suivre les règles de verrouillage pour réduire les niveaux d’infection et que les hospitalisations continuaient d’augmenter, ce qui entraînerait inévitablement plus de décès dans les semaines à venir.

La plus forte baisse a été enregistrée à Kingston, 29,4%, puis à Kensington et Chelsea 24,6%, Bromley 22,1% et Southwark 21,9%.

Les chefs d’entreprise ont mis en garde contre un coup dévastateur à l’économie de Londres à la suite des nouvelles mesures, dont la fragile reprise après le verrouillage du printemps a été brisée.Une enquête s’est poursuivie sur une fuite du plan de verrouillage, qui a mis en évidence les tensions dans le quad. »De Boris Johnson, Rishi Sunak, Michael Gove et Matt Hancock qui dirigent la réponse Covid du gouvernement. Il est intervenu après que le chien de garde britannique des statistiques ait critiqué le numéro 10 pour ne pas être assez transparent avec les données utilisées pour justifier le deuxième verrouillage de l’Angleterre.Le ministre des Affaires, Nadhim Zahawi, a été contraint de défendre les derniers chiffres lamentables sur les performances des tests et des traces. James Naismith, professeur de biologie structurale à Oxford, a déclaré que le système n’atteignait qu’une fraction du nombre de personnes qui devraient être contactées, ajoutant: «Cela n’a pas été efficace du tout.» Des doutes ont augmenté sur les tests de masse «moonshot» plan au milieu des rapports selon lesquels les tests de 20 minutes ont un niveau de précision aussi bas qu’environ 50% et leur utilisation à Liverpool a été réduite.Le professeur Karol Sikora, médecin en chef des cliniques privées de cancérologie de Rutherford Health, a déclaré la décision d’aller en lock-out était basé sur le «pire des cas plutôt que sur la réalité» des nombres de cas Covid

M. Zahawi a déclaré à BBC Breakfast: «Cette intervention [the four-week England lockdown] se terminera le 2 décembre. Nous examinerons ensuite comment cela fonctionne. Je pense qu’il y a de bons signes, des signes précoces, prudents mais bons. Si nous nous réunissons tous, faisons ce qu’il faut au cours des quatre prochaines semaines, nous pouvons ramener le nombre R à 1 ou moins et revenir à un système à plusieurs niveaux. »

Nickie Aiken, députée conservatrice des villes de Londres et de Westminster, a déclaré: «J’exhorte les ministres à envisager sérieusement de revenir à Londres au niveau le plus bas lorsque le verrouillage prend fin le 2 décembre si nos chiffres continuent de baisser.»

Felicity Buchan, députée conservatrice de Kensington, a déclaré: «Je voudrais voir Londres passer les quatre prochaines semaines à réduire le taux R et les cas par 100 000 afin que Londres puisse sortir du lock-out en décembre au niveau 1.»

Deux arrondissements, Bromley et Lewisham, ont chuté en dessous de 100 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants, un seuil de déclenchement qui a été utilisé pour passer du niveau 1 à des mesures de niveau 2 plus strictes.

Sir Bob Neill, député de Bromley, a déclaré: «Si elle tombe et que cela démontre une tendance claire, ils devraient envisager de retirer Londres avant le 2 décembre. Si ce n’est pas le cas, d’après les preuves dont nous disposons jusqu’à présent, cela indiquerait vers nous en entrant dans le niveau 1. “

Le député de Hendon, Matthew Offord, a déclaré que si les cas continuaient de chuter, il «ferait des démarches auprès du gouvernement parce que de nombreuses entreprises ne peuvent pas continuer à être bloquées plus longtemps».

L’ancien dirigeant conservateur Iain Duncan Smith, député conservateur de Chingford et Woodford Green, a déclaré: «Si au cours de la semaine prochaine, cela montre que nous sommes vraiment en train de le maîtriser, nous devrions repenser le verrouillage pendant quatre semaines complètes.

Cependant, après des scènes tapageuses mercredi soir à la veille du verrouillage, les députés ont également exhorté les gens à s’en tenir aux règles de distanciation sociale et d’auto-isolement.

Une partie de la baisse des cas est due au fait que moins de personnes se font dépister à mi-parcours et à un retard dans la déclaration des cas. Les taux de positivité des tests sont toujours en hausse, et il y avait également un record de 2669 à Londres le 2 novembre.

Mais les chefs de la santé sont optimistes, il y a un réel changement dans la trajectoire de la maladie qui montre maintenant une légère baisse des cas confirmés dans les groupes plus âgés, et une baisse plus marquée chez les 20 à 29 ans.