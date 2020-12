Le conseil d’Islington a suivi, informant lundi toutes les écoles de fermer à partir de mardi en raison de l’augmentation des cas de coronavirus à Londres.

Cependant, deux écoles académiques de Greenwich ont ignoré le conseil et ont déclaré qu’elles resteraient ouvertes.

Le maire Sadiq Khan et le leader travailliste Sir Keir Starmer étaient divisés sur la question. M. Khan a écrit au Premier ministre pour lui demander «d’envisager d’urgence» la fermeture anticipée des écoles et leur réouverture plus tard en janvier. Mais Sir Keir Starmer a déclaré à LBC: «Je suis très réticent à fermer nos écoles.»

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a insisté sur le fait que les écoles devraient rester ouvertes, soulignant l’importance des cours pour les élèves confrontés à des examens simulés au cours de la nouvelle année.

Cependant, un certain nombre de députés conservateurs ont déclaré au Standard que la fermeture des écoles pourrait être un moyen d’éviter que toute la capitale ne soit plongée dans des restrictions de niveau 3 cette semaine.

Même les syndicats étaient divisés, le National Education Union faisant l’éloge de la décision de Greenwich, tandis que le chef de l’Association of School and College Leaders a déclaré que le conseil avait mis les écoles «dans une position très difficile».

La confusion a laissé les parents perplexes quant à savoir si davantage d’enfants seraient renvoyés à la maison et s’ils pourraient être forcés de s’absenter du travail pour s’occuper d’eux.

Dans une lettre à Boris Johnson, M. Khan a appelé à une augmentation immédiate des tests sur les élèves pour identifier les porteurs asymptomatiques dans les écoles.

Il a poursuivi: «Il faut également envisager d’urgence de fermer les écoles secondaires, de sixième et de FE quelques jours à l’avance et de les maintenir fermées plus longtemps après Noël pour permettre des tests supplémentaires. Sir Keir, cependant, a déclaré: «Je crains de fermer les écoles prématurément, mais je peux également voir que les dirigeants des conseils sont maintenant dans une position difficile.

Ark Greenwich Free School et Harris Academy Greenwich ont promis de rester ouvertes aussi longtemps que possible.

Les deux sont des académies et fonctionnent indépendamment du contrôle des autorités locales.

Les cours dans les écoles d’Islington seront mis en ligne à partir de la fin de mardi pour réduire le nombre de personnes se mélangeant, mais resteront ouverts aux enfants des travailleurs clés et des élèves vulnérables, a déclaré le conseil. Les écoles resteront fermées après Noël jusqu’au 11 janvier.

Il a déclaré qu’il soutiendrait les enfants qui apprennent à la maison avec des «packs d’apprentissage papier, des ressources en ligne et des appareils numériques». Les enfants bénéficiant de repas scolaires gratuits recevront des bons pour couvrir les jours supplémentaires de congé scolaire.

Cllr Richard Watts, chef du conseil d’Islington, a déclaré: «Il y a une augmentation grave et très inquiétante du coronavirus à travers Londres, avec des cas doublant tous les quelques jours. Nous devons tous agir maintenant pour empêcher cette maladie mortelle de propager de graves maladies et la mort aux personnes que nous aimons.

«Suite aux conseils de santé publique, nous conseillons que les écoles ferment à partir de la fin de mardi et passent à l’apprentissage en ligne, sauf pour les enfants des travailleurs clés et les enfants vulnérables.

«C’est une décision très difficile – cependant, la situation de santé publique à Islington et à Londres est si grave que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour arrêter la propagation de ce virus mortel dans notre communauté et à Londres.

«Tout au long de la pandémie, notre priorité absolue a été d’assurer la sécurité et le soutien de nos résidents. Nous travaillons en étroite collaboration avec les écoles pour leur apporter l’aide et le soutien dont elles ont besoin en ces temps très difficiles, y compris un soutien en matière d’apprentissage en ligne. »

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré: «Le gouvernement doit maîtriser cette situation et la ligne de conduite évidente consiste à légitimer les écoles à prendre leurs propres décisions en fonction de leurs circonstances.»

Alun Ebenezer, directeur de la Fulham Boys School, a déclaré: «On ne peut pas dire un lundi que les écoles ferment le mardi. C’est juste ridicule. Il faut penser au bien-être de tous les élèves. »

Un porte-parole du DfE a déclaré: «C’est une priorité nationale de garder les établissements d’enseignement ouverts à plein temps et il est vital que les enfants restent à l’école jusqu’à la fin du trimestre.» Pendant ce temps, des centres de test mobiles visiteront les écoles de Waltham Forest pour tester les enfants avant qu’ils ne se séparent pour Noël à partir de demain.