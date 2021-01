M

Les PS représentant les victimes de la vente abusive de pensions ont accusé aujourd’hui la Financial Conduct Authority de ne pas être «adaptée à son objectif» pour ne pas aider les consommateurs.

Nick Smith et Stephen Kinnock, des députés dont les électeurs ont vu leurs économies de vie endommagées lorsque des conseillers malhonnêtes les ont persuadés de quitter le régime de retraite britannique de l’acier, ont déclaré que la FCA était «caractérisée par une dérive organisationnelle et une inertie bureaucratique».

Dans une lettre adressée au nouveau chef de la FCA, Nikhil Rathi, ils ont écrit: «Malgré nos tentatives multiples et continues pour inciter à l’action, la FCA continue d’être confrontée à City et manque de vision suffisante pour s’attaquer aux problèmes auxquels sont confrontés les consommateurs.

Ils ont accusé la FCA d’avoir présidé «le retard et l’inaction» dans l’aide aux métallurgistes touchés par le scandale, qui a eu lieu il y a trois ans.

On pense que d’autres scandales de retraite à prestations définies ont suivi dans d’autres entreprises du Royaume-Uni alors que les entreprises restructurent leurs régimes.

«Le temps presse pour les victimes de ce scandale, et il est désormais vital que la FCA utilise toute la force de ses pouvoirs pour prendre des mesures à grande échelle», indique la lettre.

On pense que les Métallos doivent jusqu’à 375 millions de livres pour compenser leurs pertes lorsque des conseillers avides de commissions les ont persuadés de transférer leurs économies de retraite vers des régimes plus risqués et plus coûteux.

La lettre décrit ces conseillers comme des «requins des pensions» qui ont donné de mauvais conseils.

La FCA a reconnu que de mauvais conseils avaient été donnés à de nombreuses personnes au sujet de leurs transferts de pension à prestations déterminées, les députés ont déclaré que la restitution avait été trop lente et que l’on n’avait pas fait assez pour contacter les métallurgistes qui ne savaient peut-être pas qu’ils avaient été mal conseillés et pour demander l’indemnisation et de nouveaux arrangements de retraite de toute urgence.

Les députés ont appelé la FCA à lancer un système de recours des consommateurs, comme cela s’est produit avec le scandale d’investissement Arch Cru en 2013. Dans le cadre d’un tel plan, tous les anciens membres du programme British Steel seraient adressés à la FCA par écrit avec l’offre d’une affaire. la revue.

Ils ont également exigé plus de «bottes sur le terrain» dans les régions de British Steel pour s’engager correctement avec les personnes touchées et faire prendre conscience que beaucoup pourraient subir de lourdes pertes financières et une retraite appauvrie.