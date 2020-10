Les derniers titres dans votre boîte de réception deux fois par jour du lundi au vendredi ainsi que les dernières nouvelles

Le projet de loi sur le marché intérieur du Royaume-Uni, qui donnerait au gouvernement le pouvoir de passer outre à l’accord de retrait avec l’UE, a autorisé la Chambre des communes.

Les députés ont adopté le projet de loi après sa troisième lecture par 340 voix contre 256, une majorité de 84.

Le projet de loi, qui examine les échanges entre l’Angleterre et l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord après le Brexit, s’est avéré controversé à la fois à la Chambre des communes et à l’extérieur.

Il donne au gouvernement le pouvoir de modifier certains aspects de l’accord de retrait européen, un accord juridiquement contraignant qui a été signé avec Bruxelles en janvier.

Les ministres ont défendu la législation, car ils prétendent que de tels pouvoirs sont nécessaires pour protéger les relations entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Les manifestants anti-Brexit tiennent des pancartes alors que le chancelier du duché de Lancaster Michael Gove quitte lundi la troisième réunion du comité mixte UE-Royaume-Uni devant la représentation britannique à Bruxelles (AP)

Ils ont fait référence à des préoccupations à Westminster selon lesquelles Bruxelles pourrait chercher à perturber les produits alimentaires voyageant de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord dans le cadre de négociations commerciales.

Un total de 21 ont été répertoriés comme n’ayant pas enregistré de vote, mais cela n’indique pas nécessairement une abstention, et leur absence peut être due à plusieurs raisons.

Parmi ceux qui n’ont pas enregistré de vote figuraient l’ancienne première ministre Theresa May et les anciens procureurs généraux Geoffrey Cox et Jeremy Wright, qui ont tous exprimé des inquiétudes au sujet du projet de loi.

Theresa May faisait partie des 21 ministres répertoriés comme n’ayant enregistré aucun vote (REUTERS)

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a été contraint de parvenir à un compromis avec les rebelles conservateurs, qui se sont fermement opposés au projet de loi, en donnant aux ministres un vote avant d’utiliser les pouvoirs qui enfreindraient le droit international.

S’exprimant en troisième lecture, le secrétaire aux affaires Alok Sharma a déclaré aux députés: «Notre approche donnera aux entreprises la clarté réglementaire et la certitude qu’elles souhaitent.

«Cela garantira que le coût des activités commerciales au Royaume-Uni reste aussi bas que possible, et ce, sans que des barrières réglementaires dommageables et coûteuses ne surgissent entre les différentes régions du Royaume-Uni.»

M. Sharma a accusé le dirigeant du SNP Westminster, Ian Blackford, de vouloir être «enchaîné à l’Union européenne pour toujours», ce à quoi M. Blackford a répondu: «Vous dites des sottises.

Ed Miliband: le Premier ministre est lui-même responsable de l’incompétence du Brexit Bill

Abordant les éléments controversés du projet de loi sur le marché intérieur qui permettent au Royaume-Uni de passer outre à l’accord de retrait, M. Sharma a déclaré: «La raison pour laquelle nous avons pris le pouvoir de garantir que, dans le cas où nous ne parviendrions pas à un accord avec nos amis de l’UE sur la manière de mettre en œuvre le (Protocole d’Irlande du Nord) est pour que nous puissions tenir nos promesses dans notre manifeste et dans le document de commandement.

«Il s’agit d’un filet de sécurité juridique qui clarifie notre position sur le Protocole d’Irlande du Nord pour protéger notre syndicat, nos entreprises et nos emplois.»

Le secrétaire aux affaires fantôme Ed Miliband a déclaré que les travaillistes soutenaient le principe du marché intérieur, mais s’opposaient au projet de loi «enfreignant la loi».

Il a déclaré aux Communes: «En ce qui concerne la décentralisation, nous de ce côté croyons profondément en notre Union, mais la force de notre Union repose sur le partage du pouvoir et non sur la centralisation, et ce projet de loi n’apprend pas cette leçon.

Ed Miliband a déclaré que les travaillistes s’opposaient au projet de loi “ enfreignant la loi ” (PA)

«Il fait le choix d’imposer la règle selon laquelle la norme réglementaire la plus basse dans un Parlement doit être la norme pour tous sans une voix appropriée pour les administrations décentralisées.»

M. Miliband a déclaré qu’il craignait que le projet de loi «renforce la main de ceux qui veulent briser le Royaume-Uni».

Il a également déclaré: «Sur le droit international, personne ne devrait avoir aucun doute sur les dommages déjà causés par ce projet de loi.

«Ce projet de loi qui enfreint la loi a été remarqué dans le monde entier.»

M. Miliband a souligné les réserves de l’envoyé du président américain Donald Trump pour l’Irlande du Nord, Mick Mulvaney, ajoutant: «Lorsque l’administration Trump commence à exprimer ses inquiétudes quant à votre adhésion aux accords internationaux et à l’état de droit, vous savez que vous êtes en difficulté.

«C’est à quel point ce projet de loi est mauvais.»

Plus tôt dans le débat, le député du SNP Mhairi Black (Paisley et Renfrewshire South) a également déclaré: «Ce projet de loi donne explicitement à tout ministre de la Couronne la permission de mener une émeute avec les actifs mêmes de l’Écosse que notre Parlement écossais a protégés.

L’indépendance, a-t-elle déclaré, «est la seule option qui reste pour l’Écosse», ajoutant: «C’est une union que l’Angleterre domine. La seule raison pour laquelle il n’y a pas de Parlement anglais est que les gens de Westminster considèrent cet endroit comme le Parlement anglais, et nous ne pouvons pas nous permettre d’être naïfs. La seule façon de protéger notre Parlement est de devenir indépendant. »

Elle a ajouté: «Il nous a fallu 300 ans pour obtenir notre Parlement écossais et 20 ans pour que cet endroit y installe un bulldozer.»

Le projet de loi fera l’objet d’un examen plus approfondi par les Lords à une date ultérieure.

Reportage supplémentaire de PA Media.

