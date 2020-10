Les adieux de Steve Carell à la sitcom américaine The Office étaient une «torture émotionnelle» pour l’acteur.

La star de 58 ans s’est ouverte sur le tournage de son dernier épisode de la série en 2011, Goodbye, Michael, sur le podcast An Oral History of The Office de Spotify – en admettant que c’était «presque plus que ce que j’avais négocié».

«J’ai eu (au revoir) des scènes avec tout le monde dans le casting et c’était une torture émotionnelle», a-t-il partagé. «C’était comme plein d’émotions… et de joie, de tristesse et de nostalgie. Mais c’était aussi très beau.

Steve a ajouté: «J’aimerais que le trésor fasse juste cet épisode parce que cela me permettait d’avoir une sorte de finalité avec tout le monde.»

La star est apparue dans l’émission pendant sept saisons et a remporté le Golden Globe Award du meilleur acteur – Série télévisée musicale ou comique pour sa performance bien-aimée en tant que directeur de bureau hilarant et inepte Michael Scott.

C’était la version américaine de la série de faux documentaires de Ricky Gervais.

