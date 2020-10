De nos jours, la plupart d’entre nous ont tendance à utiliser nos appareils photo pour smartphone pour nos besoins de photographie à plein temps plutôt que d’acheter un produit séparé. Après tout, même les appareils photo bas de gamme tels que le Pixel 4A de Google ou l’iPhone SE d’Apple sont tous deux aussi bons, sinon meilleurs, que bon nombre de leurs pairs les plus chers. Alors pourquoi s’embêter avec un appareil photo ordinaire?

Eh bien, peut-être parce que certaines personnes aiment simplement avoir une caméra séparée. Certains appareils photo, comme la GoPro, vous permettent de prendre des photos dans des circonstances trop difficiles pour un téléphone, tandis que d’autres offrent des fonctionnalités plus spéciales. Si vous êtes vraiment sérieux au sujet de votre photographie, cependant, vous allez dépenser plus de 1500 $ ou plus – bien plus – et c’est quelque chose qui ne fait pas partie du budget de tout le monde.

Ce qui suit sont des critiques que nous avons faites sur des caméras coûtant environ 500 $ ou moins. Ce ne sont peut-être pas des appareils haut de gamme, mais ils vous fourniront des fonctionnalités et des capacités que votre smartphone ne peut pas. Et juste pour le plaisir, nous incluons également des critiques de certains appareils photo de smartphone.

GoPro Hero 9 Photo par Becca Farsace / The Verge

GoPro est la norme de l’industrie pour les caméras d’action depuis plus de 15 ans. Ce n’est qu’il y a quelques années que des marques telles que DJI et Insta360 ont commencé à fabriquer des caméras d’action avec plus de fonctionnalités qui ont défié l’avance de GoPro. Cette année, cependant, GoPro a créé de loin sa caméra d’action la plus puissante à ce jour. La GoPro Hero 9 est plus robuste à presque tous les niveaux: batterie plus grosse, corps plus grand, résolutions vidéo et photo plus grandes.

L’Instax Square SQ1 est une grande boîte carrée en plastique qui capture et imprime des images sur le film carré de Fujifilm. C’est le successeur de l’Instax Square SQ6 qui a été publié en 2018. Au lieu d’ajouter plus de technologies, telles que l’écran et le couplage Bluetooth qu’il a ajouté à l’Instax Mini LiPlay l’année dernière, Fujifilm a rendu le SQ1 aussi simple que possible.

Polaroid Originals a récupéré la marque classique Polaroid. Et pour fêter ça, il a sorti un nouvel appareil photo à 99 $ appelé Polaroid Now. Comme le OneStep 2 et le OneStep Plus, ce modèle fonctionne avec le film I-Type (le type de film que l’Impossible Project a rétro-conçu à partir de l’usine de Polaroid et continue de faire). Et si vous êtes prêt à payer un supplément, il fonctionnera également avec les packs de format 600 classiques à piles.

L’iPhone SE d’Apple et le Google Pixel 4A Photo de Becca Farsace / The Verge

Grâce aux smartphones, prendre de superbes photos ne nécessite plus d’apprendre un système d’appareil photo, l’édition d’image et les tenants et aboutissants de la photographie. Dans cet épisode de notre série YouTube Full Frame, la réalisatrice vidéo Becca Farsace a mis à l’épreuve les deux meilleures caméras que vous pouvez acheter pour moins de 400 $. C’est une bataille de caméra totale entre le Pixel 4A à 350 $ et l’iPhone SE à 400 $ à New York.