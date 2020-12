L

Ondon fait face à une aggravation de la crise de Covid-19 avec près de 32 000 nouveaux cas enregistrés en une semaine, révèlent aujourd’hui des chiffres de choc.

Ils montrent un taux d’infection alarmant pour le nord-est de Londres et les arrondissements voisins, d’autres zones plus éloignées de la ville étant également durement touchées.

Un chiffre quotidien record de 6777 nouveaux cas confirmés annoncés mercredi et 31 882 dans la semaine se terminant le 13 décembre. Le chiffre réel est estimé à plusieurs fois plus élevé, avec environ une personne sur trois ayant la maladie de manière asymptomatique. Londres a grimpé à 298,8 pour 100000 habitants dans la semaine jusqu’au 11 décembre et à 596 dans Havering Sept arrondissements ayant un taux de sept jours de plus de 400, les six autres étant Barking et Dagenham (512), Redbridge (480,3), Waltham Forest (431,1) Enfield (430,2), Newham et Bexley (tous deux 406,4) Dix arrondissements ont été frappés par plus de 1 000 nouveaux cas dans la semaine précédant le 11 décembre; Havering (1547), Redbridge (1466), Enfield (1436), Newham (1435), Tower Hamlets (1211), Waltham Forest (1194) Barking and Dagenham (1090), Bromley (1064), Croydon (1056) et Bexley ( 1009) Richmond connaît une augmentation hebdomadaire des cas de 115,2%, Hammersmith et Fulham 93,5%, Lewisham 93,2%, Southwark 91,9% et Enfield 91,5% Vingt-quatre arrondissements enregistrent une augmentation hebdomadaire de plus de 50% Les patients Covid continuent d’augmenter, avec 1706 dans la semaine du 13 décembre, avec 287 le 13 Le nombre de patients Covid sous ventilateurs dans les hôpitaux de Londres est passé à 291 le 16 décembre

Le professeur Kevin Fenton, directeur à Londres de Public Health England, a déclaré: «C’est maintenant un moment charnière pour Londres et la région du sud-est au sens large. Nous savons qu’une escalade rapide des cas entraînera un plus grand nombre d’hospitalisations et, inévitablement, des décès.

«Les cas augmentent chez les personnes à risque de plus de 60 ans et, bien que le nombre de cas soit contrasté dans les différents arrondissements, nous connaissons maintenant une croissance soutenue dans presque tous, ainsi que dans certaines parties de l’Essex et du Kent voisins.

«Avec le déploiement du vaccin déjà en cours à Londres et à travers le pays, nous pouvons maintenant voir une lumière au bout du tunnel. Mais nous avons encore un travail à faire pour assurer notre sécurité et celle de nos proches pendant les fêtes de fin d’année. “

Il a ajouté: «Les actions de chacun d’entre nous aujourd’hui auront un impact direct sur la direction dans laquelle Londres évolue. C’est pourquoi nous devons tous nous rassembler en une seule ville pour faire baisser la courbe, réduire le taux de transmission et veiller à ne pas faire face à une crise dans nos hôpitaux au cours des prochaines semaines.

«Pour soutenir ces efforts, nous augmentons la disponibilité des tests dans toute la ville et testons déjà des tests asymptomatiques de masse dans 15 sites.»

Les chiffres complets montrent Richmond a vu 368 nouveaux cas dans la semaine précédant le 11 décembre, en hausse de 197 (115,2%) avec un taux de 185,8, Hammersmith et Fulham 360 cas, en hausse de 174 (93,5%) avec un taux de 194,4, Lewisham 742 cas, en hausse de 358 (93,2%) avec un taux de 242,6, Southwark 758 cas, en hausse de 363 (91,9%) avec un taux de 237,7, Enfield 1436 cas, en hausse de 686 (91,5%) avec un taux de 430,2, Lambeth 785 cas, en hausse de 358 (83,8%) avec un taux de 240,8, Islington 546 cas, en hausse de 248 (83,2%) avec un taux de 225,2, Bromley 1064 cas, en hausse de 458 (75,6%) avec un taux de 320,2, Wandsworth 734 cas, en hausse de 315 (75,2%) avec un taux de 222,6, Camden 443 cas, en hausse de 188 (73,7%) avec un taux de 164,1, Croydon 1056 cas, en hausse de 439 (71,2%) avec un taux de 273,1, Westminster 406 cas, en hausse de 166 (69,2%) avec un taux de 155,4, Barking et Dagenham 1090 cas, en hausse de 445 (69%) avec un taux de 512, et Sutton 608 cas, en hausse de 248 (68,9%) avec un taux de 294,6.

Dans Merton, il y a eu 635 cas, en hausse de 250 (64,9%) avec un taux de 307,4, Hameaux de la tour 1211 cas, en hausse de 474 (64,3%) avec un taux de 372,9, Redbridge 1466 cas, en hausse de 571 (63,8%) avec un taux de 480,3, Havering 1547 cas, en hausse de 601 (63,5%) avec un taux de 596, Hounslow 678 cas, en hausse de 258 (61,4%) avec un taux de 249,7, Brent 788 cas, en hausse de 295 (59,8%) avec un taux de 239, Newham 1435 cas, en hausse de 527 (58%) avec un taux de 406,4, Hackney et la ville de Londres 830 cas, en hausse de 301 (56,9%) avec un taux de 285,4, Bexley 1009 cas, en hausse de 359 (55,2%) avec un taux de 406,4, Greenwich 839 cas, en hausse de 280 (50,1%) avec un taux de 291,4, Haringey 773 cas, en hausse de 246 (46,7%) avec un taux de 287,7, Forêt de Waltham 1194 cas, en hausse de 367 (44,4%) avec un taux de 431,1, Kingston 556 cas, en hausse de 164 (41,8%) avec un taux de 313,2, Herse 760 cas, en hausse de 222 (41,3%) avec un taux de 302,6, Kensington et Chelsea 246 cas, en hausse de 70 (39,8%) avec un taux de 157,6, Hillingdon 753 cas, en hausse de 203 (36,9%) avec un taux de 245,4, Barnet 912 cas, en hausse de 226 (32,9%) avec un taux de 230,4, et Ealing 754 cas, en hausse de 175 (30,2%) avec un taux de 220,6.