Ondon a été frappé avec près de 24 000 cas de Covid-19 en une semaine, avec des augmentations dans chaque arrondissement et un nouveau pic d’infection de deuxième vague, révèlent aujourd’hui les chiffres officiels.

Ils montrent que la crise des coronavirus dans la capitale s’aggrave quelques jours à peine avant que le gouvernement décide de la placer au niveau 3 pour essayer d’empêcher la maladie de se propager encore plus rapidement à l’approche de Noël.

Les chiffres sinistres comprennent:

Le nombre de cas confirmés atteignant 23913 dans la semaine précédant le 10 décembre, avec le nombre réel de cas plusieurs fois plus élevé, en partie parce que tant de personnes ont la maladie de manière asymptomatiqueEnfield voyant le nombre de cas confirmés sauter de 74% dans la semaine jusqu’au 8 décembre taux de nouveaux cas sur sept jours pour 100 000 habitants grimpant à 470,8 à Havering dans la semaine jusqu’au 8 décembre Cinq arrondissements ayant plus de 1 000 nouveaux cas cette semaine; Havering (1222), Redbridge (1109) Newham (1084), Enfield (1017) et Waltham Forest (1013) Chaque arrondissement à l’exception de Westminster et Ealing voit les cas augmenter de plus de 20% par semaine, avec dix de plus de 44% Alors que le nord-est de Londres reste le hotspot Covid, la maladie semble s’infiltrer dans toute la ville, les cas augmentant de 50,9% à Southwark, 49,9% à Lewisham et 48,6% à Greenwich Les chefs du conseil de Greenwich ont dit aux écoles de l’arrondissement de fermer Le taux de sept jours à Londres passant à 224,7 dans la semaine jusqu’au 8 décembre, contre 210,9 la veille, contre 154,8 le 26 novembre, ayant plus tôt dans la deuxième vague culminant à 200,2 à la mi-novembre Le nombre de patients Covid admis hôpital passant à 1307 dans la semaine précédant le 9 décembre, dont 248 ce jour-là, un chiffre non atteint depuis le 28 avril lors du premier pic de vague Le nombre de patients atteints de coronavirus dans les hôpitaux de la ville est passé à 2092 le 12 décembre, contre 5201 sur A 9 avril, bien qu’il devrait encore augmenter compte tenu de la flambée des cas Les médecins se sont beaucoup améliorés dans le traitement de la maladie et le nombre de patients Covid sous ventilateurs dans les hôpitaux de Londres est resté stable au cours des deux dernières semaines, à 256 le 12

Les ministres hésitent à placer le capital dans la catégorie 3 quelques jours à peine avant Noël, étant donné l’énorme préjudice économique que cela causerait à l’industrie hôtelière de la ville et à d’autres entreprises.

Si les ministres décident de ne pas adopter une telle décision, ils risquent une augmentation des décès dus aux coronavirus au cours de la nouvelle année, car les décès ont tendance à suivre environ quatre semaines après la tendance des cas.

Le Standard a sonné l’alarme il y a dix jours sur le fait qu’une baisse précédente des cas semblait s’essouffler et que les inquiétudes grandissaient quant à la propagation de la maladie.

La chancelière Angela Merkel a annoncé hier un nouveau verrouillage strict en Allemagne jusqu’au 10 janvier, y compris la fermeture de magasins non essentiels, le pays enregistrant un nombre similaire de cas que le Royaume-Uni.

Dans Enfield il y a eu 1017 cas dans la semaine précédant le 8 décembre, en hausse de 433 (74,1%) avec un taux de 304,7, Herse 615 cas, en hausse de 211 (52,2%) avec un taux de 244,9, Forêt de Waltham 1013 cas, en hausse de 342 (51%) avec un taux de 365,7, Southwark 522 cas, en hausse de 176 (50,9%) avec un taux de 163,7, Lewisham 514 cas, en hausse de 171 (49,9%) avec un taux de 168,1, Greenwich 648 cas, en hausse de 212 (48,6%) avec un taux de 225, Havering 1222 cas, en hausse de 399 (48,5%) avec un taux de 470,8, Sutton 442 cas, en hausse de 143 (47,8%) avec un taux de 214,2, Hackney et la ville de Londres 649 cas, en hausse de 201 (44,9%) avec un taux de 223,1, Richmond 228 cas, en hausse de 70 (44,3%) avec un taux de 115,1, Hammersmith et Fulham 253 cas, en hausse de 72 (39,8%) avec un taux de 136,7, Haringey 614 cas, en hausse de 171 (38,6%) avec un taux de 228,6, Croydon 763 cas, en hausse de 200 (35,5%) avec un taux de 197,3, Wandsworth 512 cas, en hausse de 134 (35,4%) avec un taux de 155,3, et Hameaux de la tour 930 cas, en hausse de 242 (35,2%) avec un taux de 286,4.

Dans Lambeth il y a eu 503 cas, en hausse de 130 (34,9%) avec un taux de 154,3, Bromley 748 cas, en hausse de 189 (33,8%) avec un taux de 225,1, Kensington et Chelsea 210 cas, en hausse de 51 (32,1%) avec un taux de 134,5, Merton 491 cas, soit 115 (30,6%) avec un taux de 237,7,

Camden 326 cas, en hausse de 74 (29,4%) avec un taux de 120,7, Hillingdon 634 cas, en hausse de 143 (29,1%) avec un taux de 206,6, Barking et Dagenham 777 cas, en hausse de 170 (28%) avec un taux de 364,9, Kingston 452 cas, en hausse de 97 (27,3%) avec un taux de 254,6, Bexley 727 cas, en hausse de 156 (27,3%) avec un taux de 292,8, Newham 1084 cas, en hausse de 230 (26,9%) avec un taux de 307, Hounslow 507 cas, en hausse de 103 (25,5%) avec un taux de 186,7, Barnet 767 cas, en hausse de 153 (24,9%) avec un taux de 193,8, Islington 350 cas, en hausse de 66 (23,2%) avec un taux de 144,3, Brent 611 cas, en hausse de 104 (20,5%) avec un taux de 185,3, Redbridge 1109 cas, en hausse de 187 (20,3%) avec un taux de 363,3, Westminster 279 cas, en hausse de 33 (13,4%) avec un taux de 106,8, et Ealing 618 cas, en hausse de 56 (10%) avec un taux de 180,8.