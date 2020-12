C

ovid-19 resserre son emprise sur Londres avec des cas en hausse dans 25 arrondissements, révèlent aujourd’hui les chiffres officiels.

Ils ont montré de fortes augmentations des cas confirmés dans des zones de la capitale, augmentant le risque de le placer au niveau 3 la semaine prochaine.

Le nombre de cas à Harrow a bondi de 59,8% au cours de la semaine précédant le 4 décembre, par rapport aux sept jours précédents, à Haringey de 54,3%, Waltham Forest 42,4%, Enfield 39% et Sutton 33,8%.

Dix-sept arrondissements ont connu une augmentation hebdomadaire de plus d’un cinquième, les autres étant Hackney et City of London, Greenwich, Havering, Kingston, Bromley, Lambeth, Wandsworth, Bexley, Lewisham, Croydon, Southwark et Barnet.

Le taux d’infection sur sept jours à Londres est passé à 183,6 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants, contre son deuxième pic de 200 à la mi-novembre.

Dix arrondissements, dont sept dans l’est de Londres, ont enregistré un taux d’infection de plus de 200 nouveaux cas pour 100000 habitants au cours de la semaine précédant le 4 décembre.

Il s’agit de Havering (363,3), Barking and Dagenham (298,7), Waltham Forest (298,2), Redbridge (292,6), Bexley (260,6), Newham (255,7), Enfield (225,3), Tower Hamlets (224,5), Kingston (218,6) et Harrow (213,8).

On pense que la maladie se propage dans toute la capitale, seuls six arrondissements enregistrant une baisse du nombre de cas.

Brent a baissé de 10%, Hounslow 8,4%, Hammersmith et Fulham 6,3%, Ealing 4,8%, Westminster 3,6% et Redbridge 3,3%.

en relation

L’augmentation du nombre de cas signifie que la ville connaîtra presque inévitablement plus d’hospitalisations et plus de décès dans les semaines à venir, cependant, les admissions dans les hôpitaux de Covid sont toujours nettement inférieures au pic de la première vague.

Les ministres semblent réticents à placer Londres dans le niveau 3, Michael Gove soulignant que le gouvernement espère être en mesure de maintenir les zones dans leur niveau actuel ou de les déplacer vers un niveau inférieur mercredi prochain.

Cependant, si la maladie n’est pas maîtrisée, cela augmentera la pression pour des restrictions plus strictes.

À l’approche du week-end, l’ancien ministre de la Santé Stephen Hammond, député de Wimbledon, a exhorté les gens à «agir de manière responsable» s’ils font du shopping, dans des restaurants, des pubs ou d’autres destinations.

«Les actions égoïstes pourraient gâcher Noël avec plus de morts et plus de moyens de subsistance perdus», a-t-il ajouté.

«Le niveau 3 serait désastreux pour Londres.»

John Dickie, directeur de la stratégie et de la politique à London First, a déclaré: «Passer au niveau 3 la semaine avant Noël serait profondément décevant pour la capitale et un coup dur pour l’industrie hôtelière.

«Avec un vaccin à l’horizon, il est essentiel que nous fassions tout notre possible pour contrôler le virus et maintenir l’économie en marche. Les Londoniens ont fait d’énormes sacrifices cette année et nous devons tous maintenir le cap.

Les chiffres complets montrent Herse a enregistré 537 cas dans la semaine précédant le 4 décembre, en hausse de 201 par rapport à la semaine précédente (59,8%) avec un taux de 7 jours pour 100 000 habitants de 213,8, Haringey a vu 526 cas, en hausse de 185 (54,3%) avec un taux de 195,8, Forêt de Waltham 826 cas, en hausse de 246 (42,4%) avec un taux de 298,2, Enfield 752 cas, en hausse de 211 (39%) avec un taux de 225,3, Sutton 356 cas, en hausse de 90 (33,8%) avec un taux de 172,5, Hackney et la ville de Londres 528 cas, en hausse de 132 (33,3%) avec un taux de 181,5, Greenwich 551 cas, en hausse de 135 (32,5%) avec un taux de 191,4, Havering 943 cas, en hausse de 231 (32,4%) avec un taux de 363,3, Kingston 388 cas, en hausse de 93 (31,5%) avec un taux de 218,6, Bromley 606 cas, en hausse de 140 (30%) avec un taux de 182,3, Lambeth 424 cas, en hausse de 94 (28,5%) avec un taux de 130, Wandsworth 416 cas, en hausse de 84 (25,3%) avec un taux de 126,2, Bexley 647 cas, en hausse de 129 (24,9%) avec un taux de 260,6 et Lewisham 383 cas, en hausse de 75 (24,4%) avec un taux de 125,2.

Dans Croydon, il y a eu 617 cas, en hausse de 121 (24,4%) avec un taux de 159,6, Southwark 392 cas, en hausse de 78 (24,8%) avec un taux de 122,9, Barnet 684 cas, en hausse de 117 (20,6%) avec un taux de 172,8, Islington 298 cas, en hausse de 48 (19,2%) avec un taux de 122,9, Barking et Dagenham 636 cas, en hausse de 84 (15,2%) avec un taux de 298,7, Hillingdon 549 cas, en hausse de 64 (13,2%) avec un taux de 178,9, Merton 377 cas, en hausse de 42 (12,5%) avec un taux de 182,5, Newham 903 cas, en hausse de 91 (11,2%) avec un taux de 255,7, Kensington et Chelsea 178 cas, soit 17 (10,6%) avec un taux de 114, Hameaux de la tour 729 cas, en hausse de 61 (9,1%) avec un taux de 224,5, et Camden 252 cas, en hausse d’un (0,4%) avec un taux de 93,3.

Richmond n’a vu aucun changement avec 171 cas et un taux de 86,4.

Dans Brent, il y a eu 486 cas, en baisse de 54 (10%) avec un taux de 147,4, Hounslow 416 cas, en baisse de 38 (8,4%) avec un taux de 153,2, Hammersmith et Fulham 179 cas, en baisse de 12 (6,3%) avec un taux de 96,7, Ealing 574 cas, en baisse de 29 (4,8%) avec un taux de 167,9, Westminster 238 cas, en baisse de neuf (3,6%) avec un taux de 91,1, et Redbridge 893 cas, en baisse de 30 (3,3%) avec un taux de 292,6.