Oui, on le sait: vous n’avez d’yeux que pour Baby Yoda, peut-être le jouet le plus convoité de l’univers Star Wars ces derniers mois.

Sans aucun doute, il est idéal pour être une pièce de collection: appartient à l’une des séries les plus réussies de la franchise intergalactique et le premier en action réelle, certains des jouets liés au personnage sont de véritables œuvres d’art du magasin de jouets moderne … enfin, c’est très mignon. Que même les collectionneurs les plus coriaces et les plus expérimentés peuvent le reconnaître. Mais en plus de l’attrait du dernier ajout à la longue liste de souvenirs, de produits et de toutes sortes de marchandises Star Wars, il y en a tous une série de jouets parfaits pour parcourir le monde créée par George Lucas dans une nouvelle perspective.

Nous vous laissons quelques-uns des plus étonnants:

LEGO Star Wars: Le Mandalorien The Child Building Kit

Le 30 octobre – oui, vous aviez raison: cela coïncidera avec la première de la série – LEGO vous donnera l’opportunité de construire votre propre Baby Yoda. La société sortira un modèle de 1073 pièces de The Child, également connu comme le personnage le plus adorable à la télévision de 2019 et certainement les années suivantes.

Le modèle comprend un tête articulée, oreilles mobiles et bouche pour différentes expressions. Il est même livré avec son propre levier de vitesses (que nous savons tous être le jouet préféré de Baby Yoda) et une plaque d’information à des fins d’affichage si vous avez l’intention de le montrer avec votre groupe d’amis.

Pour le moment uniquement en vente sur Amazon États-Unis pour 79 $.

Star Wars The Child Édition Animatronique

Comme nous ne semblons jamais en avoir assez de Baby Yoda, pour Noël, nous aurons également une version animatronique du personnage bien-aimé, qui arrivera sur votre page de vente préférée le 15 décembre.

Si vous êtes vraiment fan du personnage, c’est le cadeau parfait pour vous: en touchant le bas de la tête, plus de 25 effets sonores seront activés (heureux et excité, rires et babillages, fatigue et effets de sommeil et de force).

Comme si tout ce qui précède, le jouet a des mouvements et une attention motorisés: tapotez-le trois fois sur la tête pour activer la Force (il lèvera le bras, fermera les yeux et soupira, comme s’il utilisait le pouvoir mystérieux). Votre cœur n’a-t-il pas encore explosé de pure tendresse? pose le jouet pour fermer les yeux et faites une sieste de l’effort nécessaire pour utiliser votre connexion à The Force.

Prix: Croyez-le ou non, c’est nettement moins que le projet LEGO.

52,99 euros chez Amazon Espagne. 59 $ sur Amazon États-Unis.

Peluche l’enfant / bébé Yoda

Oui, nous inclurons plusieurs versions de Jouets liés à Baby Yoda, mais c’est inévitable si l’on tient compte du fait que dans deux mois ce sera la sensation et le cadeau de Noël le plus vendu en magasin.

Nous allons donc ici avec ce que vous attendiez probablement: la version en peluche. Il sera disponible en différentes tailles allant de 27 cm chez Disney, le plus petit 8 cm chez Mattel et une enceinte de taille identique chez Hasbro. Tu dois choisir!

Jusqu’à 29,99 $ selon la taille sur Amazon US. Jusqu’à 28,41 euros en Amazonie Espagne. Jusqu’à 769,00 pesos en Amazonie au Mexique.

Funko Pop! Star Wars: The Mandalorian – Le garçon avec la tasse

Nous promettons: c’est le dernier ajout sur la liste concernant le petit protégé de Mando, mais il était impossible de ne pas l’inclure: non seulement parce qu’il fait partie de la collection Funko, mais aussi parce qu’il immortalise cette délicieuse scène de Baby Yoda buvant dans sa tasse.

8 dollars sur Amazon aux États-Unis. 15,30 euros chez Amazon Espagne. 262,80 pesos en Amazonie au Mexique.

LEGO Ultimate Millennium Falcon

Oui, nous sommes arrivés à la partie que vous attendiez: les jouets pour les moins jeunes de la maison. La liste commence par ce formidable Structure de 7 541 pièces et est particulièrement recommandée aux «constructeurs experts» uniquementDe plus, la boîte ajoute que cela prendra de très nombreuses heures.

Cette réplique du navire de Han Solo recrée la cale principale avec plus de précision que vous ne le pensez pour un jouet, en plus elle possède une collection de pièces interchangeables comme des casques, une rampe d’embarquement descendante, un canon blaster dissimulé, un cockpit pour quatre figurines avec auvent amovible. et des cartouches interchangeables.

799,99 $ sur Amazon États-Unis. 35878,75 pesos en Amazonie au Mexique. 848,39 euros en Amazonie Espagne.

Coffret Millennium Falcon – Star Wars Toybox

Maintenant, si votre intention est vraiment de donner un Millennium Falcon à un petit enfant de plus de trois ans, c’est la pièce définitive dont vous avez besoin: avec des effets lumineux et sonores, ainsi que des figurines de Rey, BB-8 et DO ready. Pour piloter, le navire est également compatible avec toute la série Star Wars Toybox, vous pouvez donc profiter de l’ensemble complet comme une grande maquette à construire.

Un modeste 39,98 $ sur le site Web de Disney.

LEGO Stormtrooper Kit de construction de casque

LEGO a eu la formidable idée de créer une réplique de casques de soldat et aussi, l’emblématique Boba Fett dans un ensemble qui n’est pas pour les enfants – et est clairement pour l’affichage uniquement – dans le cadre du 40e anniversaire de The Empire Strikes Back.

C’est visuellement remarquable et selon la boîte, vous n’avez pas besoin de constructeurs experts.

59,99 $ sur Amazon États-Unis. 1208,07 pesos en Amazonie au Mexique. 63,59 euros en Amazonie Espagne.

Star Wars Celebrate The Saga Figurines

Ventilateurs! Collectionneurs! Tous obsédés! c’est peut-être ce à quoi vous vous attendiez il y a plus de dix ans: À partir du 1er novembre, une toute nouvelle génération de figurines d’action de personnages de Star Wars arrivera dans votre boutique virtuelle préférée, y compris la Rebel Alliance de la trilogie originale (R2-D2, Han Solo, Princess Leia, Chewbacca et Luke Skywalker), l’Ordre Jedi de la trilogie préquelle (Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, Anakin Skywalker, Yoda et R7-A7) et Resistance de la suite de la trilogie (Poe Dameron, Rey, Finn, C-3PO , BB-8 et un Porg).

29,99 $ chacun chez Amazon États-Unis. 769,00 pesos chacun en Amazonie au Mexique. 39,99 euros chacun en Amazonie Espagne.

LEGO Art Star Wars dédié aux Sith

Avec 3 395 pièces (dont neuf plaques d’art mural en toile, une plaque signature «Star Wars», un cadre LEGO en brique, ainsi qu’un élément de suspension et un séparateur de pièces uniques) évidemment pas un jouet pour les enfantsMais quelque chose pour le fan assidu de montrer après des semaines – des mois – de travail.

C’est une pièce unique que, sans aucun doute, tout amoureux voudra avoir sur son étagère.

119,99 $ sur Amazon États-Unis. 6 024,58 pesos en Amazonie au Mexique. 119,95 euros sur Amazon Espagne.

Modèle de télécommande interactive R2-D2

Directement au cœur des nostalgiques: ce Noël, vous pouvez offrir une réplique de télécommande avec une technologie contemporaine du droïde R2-D2 contrôlé par une application directement depuis votre téléphone. Que pourriez-vous demander de plus? Oh ouais, c’est exactement le même design des années 80.

93,50 $ sur Amazon États-Unis. 139,99 euros chez Amazon Espagne. 2589,94 pesos en Amazonie au Mexique.

Peluche d’épaule magnétique Mini Porg

Nous savons que les porgs ne sont pas particulièrement populaires, mais vous ne pouvez pas nier qu’ils sont également des créatures qui font déjà partie de l’imaginaire de Star Wars.

Juste au cas où tu penses assez adorable pour être un cadeau, On vous laisse cette petite peluche, qui intègre également un disque magnétique qui se place sous la manche de la chemise afin que vous puissiez placer le porg sur le haut de votre épaule. Eh bien … si vous voulez faire quelque chose de similaire, bien sûr.

19,99 $ à la boutique Disney.

